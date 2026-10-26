MIM'he perdut per la ciutat
i els LAcarreMIrons i la LAseva MIgent
m'han porLAtat a viure a SIfons
sols el DO#mpresent sense SIadonar-me'n.
MISempre faig mitja hora tard.
Em cosLAta estar aMItent i, per LAempaMInat,
he fet LAmal a gent que SIsé que m'ha esDO#mtimat.
No enSItenc què fas FA#maquí,
ballant amb LAmi. Serà el DO#mdestí.
No saps LAel que fas senMItir.
Tot és SInou i em dona la DO#mvida
i em reLAmou poder-te: MIdir
cada SIcop que estic al DO#mpou,
LAtu em moSItives per seMIguir.
MIHe plorat el que he perdut
i no LAsoc ninMIgú quan no hi LAha ninMIgú,
fent la LAmerda abans que adSImetre
el que no DO#mvull sense SIadonar-me'n.
Un MIaltre cop me n'he oblidat.
Tu ja LAsaps com MIsoc, m'entreLAbanco amb MItot,
i quan per LAfi me n'he adoSInat, ja és massa DO#mtard.
No enSItenc què fas FA#maquí,
ballant amb LAmi. Serà el DO#mdestí. SI
No saps LAel que fas senMItir.
Tot és SInou i em dona la DO#mvida
i em reLAmou poder-te: MIdir
cada SIcop que estic al DO#mpou,
LAtu em diSIbuixes el caMImí.
LA MI SI DO#m LA
Cada SIcop que estic al DO#mpou,
LAtu em moSItives per seMIguir.
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