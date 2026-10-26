Cada cop (Acords)

Cada cop que miro d'arreglar que no faig bé

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto si
lax n busto si
LACada cop que miro d'arreFA#mglar que no faig REbé,
sento que esMItic pitjor enLAcara.
Cada cop que enrera vull aFA#mnar per comenREçar,
sembla com MIsi estigués més LAlluny.

Cada cop SImque hi torno és com DO#mun rellotge
que REs'hagi desmunDO#mtat, DOm
peces i SImpeces que no saps mai com ordeMInar.
Cada cop SImmés difícil se'm DO#mfa tenir-te
aquí REsempre al meu cosFA#mtat,
dues esSImpases afilades camiREnant damunt d'un MIfil
que deLAmà es pot DO#mtrencar, més val no espeMIrar.

Com sol LAa la nit, com lluSImna al matí,
és com DO#mfoc al bosc quan tu REets amb MImi.
No és poLAder o voler, ni tan SImsols és fe.
Potser DO#mja és escrit i no s'hi REpot fer MIres.

LACada cop que surto ara al FA#mcarrer, miro a la REgent
i noto com MIsi hagués estat LAfora.
Cada cop que penso en el què FA#mfer, doncs ha passat molt REtemps,
no sé mai MIper on comenLAçar.

Cada cop SImque respiro és DO#mcom si l'aire
em porREtés noves oDO#mlors DOm
dolces i aSImmargues, que em fan estar en un altre MImón.
Cada cop SImque em desperto, DO#mm'assec i penso
si enREcara estic soFA#mmiant,
però quan la SImsort t'abandona, no hi ha un REcamí per MItriar.
No vas REmai cap enDO#mlloc, més val espeMIrar.

Com sol LAa la nit, com lluSImna al matí,
és com DO#mfoc al bosc quan tu REets amb MImi.
No és poLAder o voler, ni tan SImsols és fe.
Potser DO#mja és escrit i no s'hi REpot fer MIres.

LAmJo no puc riure la FAmort ni del meu pitjor eneSOLmic.
No estic fet així, ni MImaixí seré mai, jo ho sé,
i LAmsaps tu que el temps FAdirà on ens ha portat el SOLvent,
i si em necessites MImai, volaré en contra. FA#m

Com sol LAa la nit, com lluSImna al matí,
és com DO#mfoc al bosc quan tu REets amb MImi.
No és poLAder o voler, ni tan SImsols és fe.
Potser DO#mja és escrit i no s'hi REpot fer MIres.
Com sol LAa la nit, com lluSImna al matí,
és com DO#mfoc al bosc quan tu REets amb MImi.
No és poLAder o voler, ni tan SImsols és fe.
Potser DO#mja és escrit i no s'hi REpot fer MIres.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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