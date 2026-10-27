Cada cop que rius (Acords)

Una vida meravellosa

Acords Acords
Strombers
Una DOvida meraveMImllosa
ens espera algun LAmdia FA
on fugiDOrà el desconsolat MImplor,
les pluges de FAllamps, les penes i mentides.

DOPren fort el tiMImmó de la teva LAmnau
per gaFAlàxies i somnis,
DOi t'esperaMImré cantant
enFAcara que algú altre SOLet robi el DOcor.

I potser DOmoro
MImpensant en els teus llaLAmvis,
però soc feFAliç
per DOcada cop que REmrius. SOL

I potser DOploro
MImpensant que mai s'aLAmcabi,
però soc feFAliç per DOcada cop que REmrius. SOL

MentresDOtant, fent camí a les esMImtrelles,
i contes de LAmfaFAdes,
però crec que esDOtaven
parlant del desMImtí,
amb uns gots de FAvi,
aqueSOLlles mirades.

Ara DOtoca tirar i ser vaMImlents,
és la vida que ens LAmcrida; FA
DOi t'esperaMImré cantant
enFAcara que algú SOLaltre et robi el DOcor. SOL

I potser DOmoro
MImpensant en els teus llaLAmvis,
però soc feFAliç
per DOcada cop que REmrius. SOL

I potser DOploro
MImpensant que mai s'aLAmcabi,
però soc feFAliç per DOcada cop que REmrius. SOL

DesitjaMImré sempre una miLAmrada DO
de les que guarFAdaFAmves només per SOLmi.

I potser DOmoro
MImpensant en els teus llaLAmvis,
però soc feFAliç
per DOcada cop que REmrius. SOL

DO MIm FA SOL

I potser DOmoro
MImpensant en els teus llaLAmvis,
però soc feFAliç
per DOcada cop que REmrius. SOL

I potser DOploro
MImpensant que mai s'aLAmcabi,
però soc feFAliç per DOcada cop que REmrius. SOL

I potser DOmoMIm→LAm→FAro…
I potser DOploMImro… FA SOL
I potser DOmoro… penMImsant en els teus LAmllavis.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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