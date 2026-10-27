Una
DOvida merave MImllosa
ens espera algun
LAmdia FA
on fugi
DOrà el desconsolat MImplor,
les pluges de
FAllamps, les penes i mentides. DOPren fort el ti MImmó de la teva LAmnau
per ga
FAlàxies i somnis, DOi t'espera MImré cantant
en
FAcara que algú altre SOLet robi el DOcor.
I potser
DOmoro MImpensant en els teus lla LAmvis,
però soc fe
FAliç
per
DOcada cop que REmrius. SOL
I potser
DOploro MImpensant que mai s'a LAmcabi,
però soc fe
FAliç per DOcada cop que REmrius. SOL
Mentres
DOtant, fent camí a les es MImtrelles,
i contes de
LAmfa FAdes,
però crec que es
DOtaven
parlant del des
MImtí,
amb uns gots de
FAvi,
aque
SOLlles mirades.
Ara
DOtoca tirar i ser va MImlents,
és la vida que ens
LAmcrida; FA DOi t'espera MImré cantant
en
FAcara que algú SOLaltre et robi el DOcor. SOL
I potser
DOmoro MImpensant en els teus lla LAmvis,
però soc fe
FAliç
per
DOcada cop que REmrius. SOL
I potser
DOploro MImpensant que mai s'a LAmcabi,
però soc fe
FAliç per DOcada cop que REmrius. SOL
Desitja
MImré sempre una mi LAmrada DO
de les que guar
FAda FAmves només per SOLmi.
I potser
DOmoro MImpensant en els teus lla LAmvis,
però soc fe
FAliç
per
DOcada cop que REmrius. SOL DO MIm FA SOL
I potser
DOmoro MImpensant en els teus lla LAmvis,
però soc fe
FAliç
per
DOcada cop que REmrius. SOL
I potser
DOploro MImpensant que mai s'a LAmcabi,
però soc fe
FAliç per DOcada cop que REmrius. SOL
I potser
DOmo MIm→ LAm→ FAro…
I potser
DOplo MImro… FA SOL
I potser
DOmoro… pen MImsant en els teus LAmllavis.
ens espera algun
on fugi
les pluges de
per ga
en
I potser
però soc fe
per
I potser
però soc fe
Mentres
i contes de
però crec que es
parlant del des
amb uns gots de
aque
Ara
és la vida que ens
en
I potser
però soc fe
per
I potser
però soc fe
Desitja
de les que guar
I potser
però soc fe
per
I potser
però soc fe
per
I potser
però soc fe
I potser
I potser
I potser