Cada cop que te'n vas (Acords)

Cada cop que te'n vas

Acords Acords
Whiskyn's
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whiskyn s reus paris londres
RECada cop que FA#mte'n vas, LA
SOLem quedo clavat LAamb un pam de nas. SOL
LACada petó que em MImfas
SOLsón flors de taronja del LAmes de març.

SImCada cop que te'n MImvas,
LAnauSOLfrago FA#mdins SOLdel teu mar.

RECada cop que FA#mte'n vas, LA
SOLque trobis allò que has anat MIma buscar.
LACada cop que ens llevem pleMImgats,
SOLcaic dins dels teus ulls i no LAen sé tornar.

SImCada cop que MIte'n vas,
MImvull creuSOLre'm que no has marFA#mxat.
SImCada cop que te'n vas,
MImel meu pis es queixa perquè FA#met troLAba a FA#faltar.
DO#mA caSImda pas del teuball,
REel temps s'aSImtura al REteu MImcostat fent FA#mjocs deSOLeeeeeee mans. RE

FA#mCada cop que te'n vas,
SOLbusco el teu perfum al LAnostre calaix.
RECada cop SImes REdesMImfan els SOLnusos que tu m'has aLAnat afluiSImxant.
MICada cop MImque LAte'n vas, ja esFA#mpero quan tornaràs.

SImCada LAcop que te'n vas,
MIml'estómac se'm fa LAtan petit i el llit FA#mtan gran!
FA#A cada pas del SImteu ball,
REel SImtemps s'atura al REteu MImcostat
LAfent jocs SOLde mans.

LACada cop FA#mque SImte'n vas, SOL
MImel meu pis es queixa LAperquè et troba a falFA#tar.
SImA cada pas del teu ball,
LAel temps s'aMItura al teu MImcostat SOLfent LAjocs de mans.

FA#mCada cop que te'n SImvas,
MIja penso impacient en SOLquan REtorSOLnaràs.

SOL LA RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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