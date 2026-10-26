RECada cop que FA#mte'n vas, LA SOLem quedo clavat LAamb un pam de nas. SOL LACada petó que em MImfas SOLsón flors de taronja del LAmes de març.
SImCada cop que te'n MImvas, LAnauSOLfrago FA#mdins SOLdel teu mar.
RECada cop que FA#mte'n vas, LA SOLque trobis allò que has anat MIma buscar. LACada cop que ens llevem pleMImgats, SOLcaic dins dels teus ulls i no LAen sé tornar.
SImCada cop que MIte'n vas, MImvull creuSOLre'm que no has marFA#mxat. SImCada cop que te'n vas, MImel meu pis es queixa perquè FA#met troLAba a FA#faltar. DO#mA caSImda pas del teuball, REel temps s'aSImtura al REteu MImcostat fent FA#mjocs deSOLeeeeeee mans. RE
FA#mCada cop que te'n vas, SOLbusco el teu perfum al LAnostre calaix. RECada cop SImes REdesMImfan els SOLnusos que tu m'has aLAnat afluiSImxant. MICada cop MImque LAte'n vas, ja esFA#mpero quan tornaràs.
SImCada LAcop que te'n vas, MIml'estómac se'm fa LAtan petit i el llit FA#mtan gran! FA#A cada pas del SImteu ball, REel SImtemps s'atura al REteu MImcostat LAfent jocs SOLde mans.
LACada cop FA#mque SImte'n vas, SOL MImel meu pis es queixa LAperquè et troba a falFA#tar. SImA cada pas del teu ball, LAel temps s'aMItura al teu MImcostat SOLfent LAjocs de mans.
FA#mCada cop que te'n SImvas, MIja penso impacient en SOLquan REtorSOLnaràs.