REEl primer cop va ser tan top, vam ballar de puntetes sobre el foc. SOLNo havia sentit res tan a prop, ens vam passar de cop tot el joc. RESom un viatge fins al més enllà, fem patinatge sobre l'oceà. SOLQuan els teus pares no hi són, faig els 100 metres en mig segon. RESom una falla si ens posem torrats, som pura tralla si estem motivats. SOLSom primavera al mig de l'hivern, som la caldera que escalfa l'infern. RESom una roda, som un boomerang, som dues estrelles pintades al fang. SOLCom deia aquella cançó, som dos volcans en erupció.
Cada diREvendres tornem a SOLnéixer, obrim les SImales entre les SOLcendres.
Se'ns enREdú, se'ns endú. I els moSOLments més purs sempre són amb tu. Se'ns enREdú, se'ns endú. I els moSOLments més purs sempre són amb tu.
RESOLSImSOLRE
REUn terratrèmol, un riu desbordat, una tempesta en plena ciutat, som un inSOLcendi i una inundació, som la força de la raó. RESom un fantasma si ho fem d'amagat, som un orgasme sempre improvisat. Som l'entuSOLsiasme del descobridor, un desastre sense solució. REEl millor és viure la vida feliç, treure energies, bones melodies. Si tu SOLem vols al teu costat, dona'm espai per poder brillar. REConnexiona la millor vitamina i medicina per al cora, no es controla, així funciona. De qui més SOLconfies són les bones companyies, estimar i ser estimat.
Cada diREvendres tornem a SOLnéixer, obrim les SImales entre les SOLcendres.
Se'ns enREdú, se'ns endú. I els moSOLments més purs sempre són amb tu. Se'ns enREdú, se'ns endú. I els moSOLments més purs sempre són amb tu.