Cada moviment (Acords)

Quan surts del llit

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: MI♭ SOLm MI♭ SOLm x2

MI♭Quan surts del llit SOLm
MI♭d'hora al matí a treballar SOLm
MI♭i, lentament, SOLm
MI♭m'ensenyes els teus ullals… SOLm

LA♭

MI♭Has deciSOLmdit:
MI♭mai més ningú et farà SOLmmal,
MI♭però el teu insSOLmtint
MI♭dorm al meu cosSOLmtat.

LA♭Cada moviMI♭ment, FAem mires i entens
DOmque mai no SOLmsaps el que LA♭vols.
Però en aMI♭quest moFAment res t'importa menys,
DOmsola enSOLmmig de totLA♭hom.

MI♭ SOLm MI♭ SOLm x2

LA♭Cada moviMI♭ment, FAem mires i entens
DOmque mai no SOLmsaps el que LA♭vols.
Però en aMI♭quest moFAment res t'importa menys,
DOmnua enmig SOLmdels meus llenLA♭çols.

MI♭I la SOLmgentque et creMI♭ues diàriaSOLmment,
MI♭tots SOLmdiuen: MI♭"Què estàs SOLmfent?"

LA♭I ja deu MI♭serFAque aquest món va al reDOmvés! SOLm LA♭
DOmTot i fer-SOLmho malaLA♭ment,
esMI♭tem FAbé. DOm SOLm LA♭
DOmTot SOLmva LA♭bé.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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