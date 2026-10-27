La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
MI♭ SOLm MI♭ SOLm x2 MI♭Quan surts del llit SOLm MI♭d'hora al matí a treballar SOLm MI♭i, lentament, SOLm MI♭m'ensenyes els teus ullals… SOLm LA♭ MI♭Has deci SOLmdit: MI♭mai més ningú et farà SOLmmal, MI♭però el teu ins SOLmtint MI♭dorm al meu cos SOLmtat. LA♭Cada movi MI♭ment, FAem mires i entens DOmque mai no SOLmsaps el que LA♭vols.
Però en a
MI♭quest mo FAment res t'importa menys, DOmsola en SOLmmig de tot LA♭hom. MI♭ SOLm MI♭ SOLm x2 LA♭Cada movi MI♭ment, FAem mires i entens DOmque mai no SOLmsaps el que LA♭vols.
Però en a
MI♭quest mo FAment res t'importa menys, DOmnua enmig SOLmdels meus llen LA♭çols. MI♭I la SOLmgentque et cre MI♭ues diària SOLmment, MI♭tots SOLmdiuen: MI♭"Què estàs SOLmfent?" LA♭I ja deu MI♭ser FAque aquest món va al re DOmvés! SOLm LA♭ DOmTot i fer- SOLmho mala LA♭ment,
es
MI♭tem FAbé. DOm SOLm LA♭ DOmTot SOLmva LA♭bé.
Però en a
Però en a
es