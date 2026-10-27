RE
Per molt que DOs’acabi lo nostre
i ens REveiem amb altres,
ens vam SImfer una promesa
que no DOpuc oblidar.
Per molt que la DOvida sigui incerta,
sé que tu em REvas enamorar.
Quan SImsoc al teu costat,
encara DOsento nervis a la panxa.
Ni tu ni DOjo no som perfectes,
REtenim molts defectes
SImi ens hem fet molt DOde mal.
Al teu cosDOtat soc un addicte,
REbuscant el teu tacte.
SImNo accepto que ens
haDOguem fet grans.
Cada vegada, REcada vegada,
al SImteu costat, al DOteu costat.
Cada vegada, REcada vegada,
al SImteu costat, al DOteu costat.
RE SIm DO
Cada dia de cada REmes,
cada mes de cada SImany,
quedaria amb tu com si DOno et conegués.
No siguis tan DOdistant,
REque si la vida és curta, tu l’aSImllarguis;
que si la vida és freda, tu l’esDOcalfis.
REFer l’amor demà fa que t’estalSImviïs,
que quan tornem potser ja serem aREvis.
I la saliva cuSImra,
cura els meus llaDOvis,
però em fas un peSImtó,
em fas un petó a la galDOta.
Jo vull més que això i ho SImsaps.
No em vols donar esperanDOces
que REdesprés no es compliran.
DONo ens vam saber estimar
de la millor maneSImra.
SImAvui ens acomiadem
amb una abraçaSImda.
DOCada vegada quan ens veiem,
DOno n’aprenem, que difícil és!
Una SImaltra vegada, el nostre desig
DOposem al mig, sempre el mateix.
DOEls meus amics em diuen que prou,
DOque m’han vist patir, no serveix de res.
DOLes conseqüències no m’importen;
DOet vaig donar la meva paraula.
RE SIm DO
RE SIm DO
Cada vegada, REcada vegada,
al SImteu costat, al DOteu costat.
Cada vegada, REcada vegada,
al SImteu costat, al DOteu costat.
RE SIm DO
RE SIm DO
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