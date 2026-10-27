MI RE MI RE
Es MIveu que al carrer de casa
volen REfer un pessebre vivent
i MItruquen de porta en porta
perquè REdiu que els hi falta gent.
I MIdoncs, què volen que els digui?
Jo no REtinc mai un no per ells.
I MIquan em van venir a veure
els vaig REdeixar anar de dret.
Jo MIno vull ser rei,
ni REcamell ni patge,
ni MIser sant Josep,
que aREguanta la vara.
De MIVerge no puc,
amb REaquesta cara.
Vull MIser el caganer
i passar REel Nadal amb el cul a l'aire.
Vull MIser el caganer
i passar REel Nadal amb el cul a l'aire.
Jo MIno vull ser àngel,
que REfa molta rasca
i MIes passa la nit
penREjat dalt d'un arbre.
Si MIem deixeu triar,
el que REem doni la gana.
Vull MIser el caganer
i passar REel Nadal amb el cul a l'aire.
Vull MIser el caganer
i passar REel Nadal amb el cul a l'aire.
PasMItorets i pastoretes,
quan aREneu cap al Portal,
viMIgileu amb l'espardenya
quan troREbeu el meu regal.
SoMIta l'ombra d'una alzina
amb un REpastís descomunal,
el MIfigura del pessebre
us deREsitja un bon Nadal.
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