SOLCaic, a poc a poc me'n MImvaig,
la física em capSImtiva i la gravetat
m'inDOclina als teus peus.
SOLCaic, al mateix temps desMImfaig
els nusos que reSImgiren aquest
fràgil equiDOlibri meu.
MImRes REno dura DOgaire.
Em moc, no soc d'enMImlloc,
d'aREquest país DOd'aire.
SOLMai, tornaré a viure MImmai
amb el pes que arrosSImsega la mentida,
la ruDOtina, el trist enSOLgany,
sense final jo MImcaic,
el món sencer s'esSImtimba contra
els vidres dels meus DOdies, caic.
MImM'enREfonso dins DOl'aigua,
el corrent em porta a MImprop
del REmeu país DOd'aire.
SOLL'impuls d'un insREtant dibuixa el meu LAmsalt,
travessa els esDOpais en blanc,
SOLarribes, te'n REvas, la vida es desLAmfà,
invisible en el DOmar dels anys.
LAmCanto sense DOxarxa,
LAmsalto i semDOpre caic.
SOL RE LAm DO x2
MImRes REno dura DOgaire.
Em moc, no soc d'enMImlloc,
del REvell país DOd'aire.
SOLL'impuls d'un insREtant dibuixa el meu LAmsalt,
travessa els esDOpais en blanc,
SOLarribes, te'n REvas, la vida es desLAmfà,
invisible en el DOmar dels anys.
SOLL'impuls d'un insREtant, dibuixo el meu LAmcant,
travesso els esDOpais en blanc.
SOLLa viREda es desLAmfà,
arribes, DOte'n vas,
SOLinvisiREble en el mar dels LAmanys.
SOL RE MIm DO x2
SOL
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