Caiguda lliure (Acords)

Veig el guió canviat

Acords Acords
Crim
crim pare nostre que esteu a l infern
crim pare nostre que esteu a l infern
SOL LAm MIm DO x4

SOLVeig el guió canviat,
REúltim full esborrat.
FADono voltes sobre el coiMIxí suat
i odiant el LAmllit.
Potser és que m'he fet peDOtit,
potser és que ell s'ha fet SOLgran.
SOLL'alarma diu que és tard,
FAmtambé ho diu el mirall:
FAguerra entre cabells negres i MImblancs.
Però aquí esLAmtic
mirant un reflex DOtrist,
o potser és que m'he fet SOLgran.

Vaig enviar a la MImmerda els projectes SImneutres,
propòsits faDObricats pels que fabriquen caSOLdenes,
i a la foMImguera el que em corba l'esSImquena.
Potser no n'hi ha per DOtant.
Un grapat de REcendra em fa entendre que…

Vull SOLviure en caiguda SImlliure,
creMImmar l'última pàgina del SImllibre.
I el fiDOnal
apropant-se contra el SOLcap,
o potser és que s'ha fet REgran.

EnSOLtén que jo només vull viure en caiguda SImlliure,
creMImmar l'última pàgina del SImllibre.
I el fiDOnal,
cada cop el veig més SOLclar;
potser és que s'ha fet REgran.

O potser m'aixafa el SOLcap.

SOL LAm MIm DO x2

SOLLligat de peus i mans
a un REsomni fet realitat,
FAem pessigo més cops que MIdies té un any
i encreuo els LAmdits
perquè això no acabi aDOquí,
perquè això no acabi SOLmai.

A la MImmerda molts arreSImveures
que només volien jutDOjar
un somiador a la banSOLqueta.
I esclafo contra MImel terra futurs i SImpromeses,
i no hi DOcaps, aquesta maleREta em fa entendre que…

Vull SOLviure en caiguda SImlliure,
creMImmar l'última pàgina del SImllibre.
I el fiDOnal
apropant-se contra el SOLcap,
o potser és que s'ha fet REgran.

EnSOLtén que jo només vull viure en caiguda SImlliure,
creMImmar l'última pàgina del SImllibre.
I el fiDOnal,
cada cop el veig més SOLclar;
potser és que s'ha fet REgran.

LAmVull deixar aquesta vida avorrida penDOjant d'un fil,
fer del dia un acord i un motiu per aSOLgrair que em sento viu.
LAmVull clavar-me claus ardents sota la DOpell,
vull cremar-me les mans mentre moro somRErient.
Avui soc viu, demà no ho MImsé.

SI DO SOL DO SOL RE
SOL LAm MIm DO x2

Només vull SOLviure
(en caiguda LAmlliure)
només vull MImviure
(en caiguda DOlliure)
només vull SOLviure
(en caiguda LAmlliure)
només vull MImviure
(en caiguda DOlliure).

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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