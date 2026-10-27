SOLVeig el guió canviat, REúltim full esborrat. FADono voltes sobre el coiMIxí suat i odiant el LAmllit. Potser és que m'he fet peDOtit, potser és que ell s'ha fet SOLgran. SOLL'alarma diu que és tard, FAmtambé ho diu el mirall: FAguerra entre cabells negres i MImblancs. Però aquí esLAmtic mirant un reflex DOtrist, o potser és que m'he fet SOLgran.
Vaig enviar a la MImmerda els projectes SImneutres, propòsits faDObricats pels que fabriquen caSOLdenes, i a la foMImguera el que em corba l'esSImquena. Potser no n'hi ha per DOtant. Un grapat de REcendra em fa entendre que…
Vull SOLviure en caiguda SImlliure, creMImmar l'última pàgina del SImllibre. I el fiDOnal apropant-se contra el SOLcap, o potser és que s'ha fet REgran.
EnSOLtén que jo només vull viure en caiguda SImlliure, creMImmar l'última pàgina del SImllibre. I el fiDOnal, cada cop el veig més SOLclar; potser és que s'ha fet REgran.
O potser m'aixafa el SOLcap.
SOLLAmMImDO x2
SOLLligat de peus i mans a un REsomni fet realitat, FAem pessigo més cops que MIdies té un any i encreuo els LAmdits perquè això no acabi aDOquí, perquè això no acabi SOLmai.
A la MImmerda molts arreSImveures que només volien jutDOjar un somiador a la banSOLqueta. I esclafo contra MImel terra futurs i SImpromeses, i no hi DOcaps, aquesta maleREta em fa entendre que…
Vull SOLviure en caiguda SImlliure, creMImmar l'última pàgina del SImllibre. I el fiDOnal apropant-se contra el SOLcap, o potser és que s'ha fet REgran.
EnSOLtén que jo només vull viure en caiguda SImlliure, creMImmar l'última pàgina del SImllibre. I el fiDOnal, cada cop el veig més SOLclar; potser és que s'ha fet REgran.
LAmVull deixar aquesta vida avorrida penDOjant d'un fil, fer del dia un acord i un motiu per aSOLgrair que em sento viu. LAmVull clavar-me claus ardents sota la DOpell, vull cremar-me les mans mentre moro somRErient. Avui soc viu, demà no ho MImsé.
SIDOSOLDOSOLRE SOLLAmMImDO x2
Només vull SOLviure (en caiguda LAmlliure) només vull MImviure (en caiguda DOlliure) només vull SOLviure (en caiguda LAmlliure) només vull MImviure (en caiguda DOlliure).