SOLFe no és esperar, fe no és somniar. Fe és penosa lluita per l'aREvui i pel demà. SOLFe és un cop de falç, SOLfe és donar la mà. La DOfe no és viure REd'un record pasSOLsat.
SOLNo esperem el blat sense haver sembrat, no esperem que l'arbre doni REfruits sense podar-lo, SOLl'hem de treballar, SOLl'hem d'anar regant, enDOcara que l’osREsada ens faci SOLmal.
DONo somniem passats que el vent s'ha emportat. Una flor d'aREvui es marceix SOLjust a l'endemà. RECal que neixin flors a cada insSOLtant. RECal que neixin flors a cada insSOLtant.
SOLFe no és esperar, fe no és somniar. Fe és penosa lluita per l'aREvui i pel demà. SOLFe és un cop de falç, SOLfe és donar la mà. La DOfe no ens fa REviure del pasSOLsat.
SOLEnterrem la nit, enterrem la por. Apartem els núvols que ens aREmaguen la claror. SOLHem de veure-hi clar, SOLel camí és llarg i DOja no tenim REtemps d'equivoSOLcar-nos.
DOCal anar endavant sense perdre el pas. Cal regar la REterra amb la suSOLor del dur treball. RECal que neixin flors a cada insSOLtant. RECal que neixin flors a cada insSOLtant. RECal que neixin flors a cada insSOLtant.