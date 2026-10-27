LAsus2Ones d'escuma i SIadd4/LAsal que, compasMIsades, FA#mgronxen estels canLAsats de la caSIlor LASIsus4SI LAsus2marques de peus peSIadd4/LAtits mig esborMIrades, FA#mrestes d'amors prohiLAbits que ja no hi SIsón. LASIsus4SI
FA#mQuan la platja es SOL#mqueda sola, LAsus2tot es torna etern. FA#mDes de l'aigua, el SOL#mcel tremola LAcom un arbre FA#mespantat pel fred de l'hiSIsus4vern. SI
LAsus2Traços que, resseSIadd4/LAguits damunt la MIsorra, FA#mmostren secrets esLAcrits en forma de SInom. LASIsus4SI LAsus2Sembla que el món senSIadd4/LAcer vol una MIpausa; FA#mbufa el vent de seLAré i em dona SIbo. LASIsus4SI
FA#mTot és lluny aquí, SOL#ma la platja, LAsus2ara que estic sol. FA#mPoc a poc, la SOL#mgent s'amaga LAdins les cases FA#mmentre l'aire LAanuncia una altra tarSIsus4dor. SI