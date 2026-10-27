LAsus2 Ones d'escuma i SIadd4 / LA sal que, compas MI sades,

FA#m gronxen estels can LA sats de la ca SI lor LA SIsus4 SI

LAsus2 marques de peus pe SIadd4 / LA tits mig esbor MI rades,

FA#m restes d'amors prohi LA bits que ja no hi SI són. LA SIsus4 SI



FA#m Quan la platja es SOL#m queda sola, LAsus2 tot es torna etern.

FA#m Des de l'aigua, el SOL#m cel tremola LA com un arbre

FA#m espantat pel fred de l'hi SIsus4 vern. SI



LAsus2 Traços que, resse SIadd4 / LA guits damunt la MI sorra,

FA#m mostren secrets es LA crits en forma de SI nom. LA SIsus4 SI

LAsus2 Sembla que el món sen SIadd4 / LA cer vol una MI pausa;

FA#m bufa el vent de se LA ré i em dona SI bo. LA SIsus4 SI



FA#m Tot és lluny aquí, SOL#m a la platja, LAsus2 ara que estic sol.

FA#m Poc a poc, la SOL#m gent s'amaga LA dins les cases

FA#m mentre l'aire LA anuncia una altra tar SIsus4 dor. SI