Calafell (Acords)

Ones d'escuma i sal que, compassades

Acords Acords
Els Pets
els pets agost
els pets agost
LAsus2Ones d'escuma i SIadd4/LAsal que, compasMIsades,
FA#mgronxen estels canLAsats de la caSIlor LA SIsus4 SI
LAsus2marques de peus peSIadd4/LAtits mig esborMIrades,
FA#mrestes d'amors prohiLAbits que ja no hi SIsón. LA SIsus4 SI

FA#mQuan la platja es SOL#mqueda sola, LAsus2tot es torna etern.
FA#mDes de l'aigua, el SOL#mcel tremola LAcom un arbre
FA#mespantat pel fred de l'hiSIsus4vern. SI

LAsus2Traços que, resseSIadd4/LAguits damunt la MIsorra,
FA#mmostren secrets esLAcrits en forma de SInom. LA SIsus4 SI
LAsus2Sembla que el món senSIadd4/LAcer vol una MIpausa;
FA#mbufa el vent de seLAré i em dona SIbo. LA SIsus4 SI

FA#mTot és lluny aquí, SOL#ma la platja, LAsus2ara que estic sol.
FA#mPoc a poc, la SOL#mgent s'amaga LAdins les cases
FA#mmentre l'aire LAanuncia una altra tarSIsus4dor. SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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