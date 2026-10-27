Caló català (Acords)

Un gitano català, català de Catalunya

Acords Acords
Arrels de Gràcia
arrels de gracia la rumbeta
arrels de gracia la rumbeta
FA#7Un gitano català, FA#7add6català de Catalunya,
SOL#m7amb la guitarra a DO#7la mà, et vinc a cantar la rumFA#7ba.

FA#7add6Quan em varen engendrar, SOL#m7mon pare li va cantar
DO#7una rumba a me mare, un FA#7“tachín” li va posar.
FA#7add6I així des de ben petit, SOL#m7que la rumba l’escoltava
DO#7i estava recollit a la FA#7panxa de me mare.

Que soc català i porto barretina, DO#7
FA#7i a qui no li agradi que li tallo la sardina!
FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!
FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!
FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!

De Barcelona jo soc, a Gràcia jo m’he criat, DO#7
FA#7on la rumba és la mare, és el so de la ciutat.
FA#7És un barri d’alegria, vivim en un país d'harmonia
FA#7quasi tots som catalans, i al que no ho és, l’estimem igual.
Què més dona si ets blanc, gitano, negre o americà? DO#7
FA#7El que importa és que la rumba la sàpigues ballar.

Que soc català i porto barretina, DO#7
FA#7i a qui no li agradi que li tallo la sardina!
FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!
FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!
FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!

La rumba catalana és molt bona germana, DO#7
FA#7mai sola et deixarà, sempre estarà al teu costat.
FA#7Quan estiguis deprimit, encara fuma i petit
FA#7que quan tinguis a la cria, et farà més feliç la vida.
Línia de la felicitat, guitarra, bombo i molt de compàs DO#7
FA#7aquí la rumba catalana és la que ens ha donat la gana.

Que soc català i porto barretina, DO#7
FA#7i a qui no li agradi que li tallo la sardina!
FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!
FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!
FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi