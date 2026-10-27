FA#7Un gitano català, FA#7add6català de Catalunya, SOL#m7amb la guitarra a DO#7la mà, et vinc a cantar la rumFA#7ba.
FA#7add6Quan em varen engendrar, SOL#m7mon pare li va cantar DO#7una rumba a me mare, un FA#7“tachín” li va posar. FA#7add6I així des de ben petit, SOL#m7que la rumba l’escoltava DO#7i estava recollit a la FA#7panxa de me mare.
Que soc català i porto barretina, DO#7 FA#7i a qui no li agradi que li tallo la sardina! FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina! FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina! FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!
De Barcelona jo soc, a Gràcia jo m’he criat, DO#7 FA#7on la rumba és la mare, és el so de la ciutat. FA#7És un barri d’alegria, vivim en un país d'harmonia FA#7quasi tots som catalans, i al que no ho és, l’estimem igual. Què més dona si ets blanc, gitano, negre o americà? DO#7 FA#7El que importa és que la rumba la sàpigues ballar.
Que soc català i porto barretina, DO#7 FA#7i a qui no li agradi que li tallo la sardina! FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina! FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina! FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!
La rumba catalana és molt bona germana, DO#7 FA#7mai sola et deixarà, sempre estarà al teu costat. FA#7Quan estiguis deprimit, encara fuma i petit FA#7que quan tinguis a la cria, et farà més feliç la vida. Línia de la felicitat, guitarra, bombo i molt de compàs DO#7 FA#7aquí la rumba catalana és la que ens ha donat la gana.
Que soc català i porto barretina, DO#7 FA#7i a qui no li agradi que li tallo la sardina! FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina! FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina! FA#7I a qui no li agradi que li tallo la sardina!