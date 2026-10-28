SOL
SOLPartiré enfora d'aquí,
LAma sa muntanya faré es meu niu.
DONo m'escriguis, no REsabràs on troSOLbar-me.
SOLPartiré un temps, m'he d'aclarir
LAmlluny dels ecos de plàstic i
DOdesferrar-me d'eREcos i crits
que em goSOLvernen. RE/FA#
MImIntent ser forta i no SI7pensar
DOque enrere deix tot allò que he estiREmat.
ParSOLtesc camí amunt
per LAmpoder mirar lluny.
EnDOtenc qui soc quan REmir es recorreSOLgut.
ParSOLtesc camí amunt
per LAmpoder mirar lluny.
Me'n DOvaig, partesc d'aREquí, aSOLdeu.
SOLPartiré enfora d'aquí,
LAma sa muntanya faré es meu niu.
DONo m'escriguis, no REsabràs on troSOLbar-me.
SOLI si me perd cercant, hauré trobat
LAmtot allò que ensenya es passat.
DOMe'n vaig de casa per caREmins que no SOLs'ensenyen. RE/FA#
MImIntent ser forta i no SI7pensar
DOque enrere deix tot allò que he estiREmat.
ParSOLtesc camí amunt
per LAmpoder mirar lluny.
EnDOtenc qui soc quan REmir es recorreSOLgut.
ParSOLtesc camí amunt
per LAmpoder mirar lluny.
Me'n DOvaig, partesc d'aREquí.
Es SI7sol també il·luMImmina rutes que em DOfan sentir a REprop de SOLmi.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.