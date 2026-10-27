La
SImCami era la ve LAïna,
va venir un
SOLdia: “Què passa, REtronco?”
Va dir-me:
SIm“Passa’t i pilla’t LAun quinto”
i al fi
SOLnal, vam acabar REroncos.
Li vaig dir: “Ca
SImmila, tia, LAets la rehòstia!
Em
SOLlies a qualsevol REhora”.
I em va dir:
SIm“Tete, que no tinc LAcurro,
que no tinc pasta,
SImperò jo mai LAli fallo als meus socis”. SImCa LAmila, po SOLdríem ‘nar a dor REmir,
que
SImpotser ja no són LAhores
un di
SOLmecres a la REnit. SImOh- LAna- SOLna- REna. SImCa LAmila, po SOLdríem ‘nar a dor REmir,
que se’ns
SImha passat la vi LAda
i no
SOLl’hem vist ni ve REnir. SImDa LAle, SOLJo REsé!
Ven
SImga, LAva.
Arriba
SImsempre amb molta LApressa,
a mi me’n
SOLporta amunt i a REvall.
És una
SImcapsa de sor LApreses,
quan ella hi
SOLés, mai no se REsap.
Quan es
SImva mudar al meu LAbarri,
la gresca es
SOLva posar al' da REvant.
La música a
SImtope amb el “Sarri LASarri”,
des del ma
SOLtí. FA#7
I anava
SIm“loca” més que LAjo
amb el seu
SOLSeat Panda, por. REAi!
A mi m’a
SImgrada estar tran LAquil,
però ella m’a
SOLcaba engali REant.
I anava
SIm“loca” més que LAjo
amb el seu
SOLSeat Panda, por. REAi!
A mi m’a
SImgrada estar tran LAquil,
però ella m’a
SOLcaba engali REant. SImCa LAmila, po SOLdríem ‘nar a dor REmir,
que
SImpotser ja no són LAhores
un di
SOLmecres a la REnit. SImOh- LAna- SOLna- REna. SImCa LAmila, po SOLdríem ‘nar a dor REmir,
que se’ns
SImha passat la vi LAda
i no
SOLl’hem vist ni ve REnir.
Perquè
SImcada LAcop que sen SOLto el teu “lailo RElà”,
a tra
SImvés del celo LAbert,
m’entren
SOLganes de bai RExar.
Perquè
SImcada LAcop que sen SOLto el teu “lailo RElà”,
vindri
SIma a li LAar-me,
però de
SOLmà he d’anar a cur RErar.
I anava
SIm“loca” més que LAjo
amb el seu
SOLSeat Panda, por. REAi!
A mi m’a
SImgrada estar tran LAquil,
però ella m’a
SOLcaba engali REant.
I anava
SIm“loca” més que LAjo
amb el seu
SOLSeat Panda, por. REAi!
A mi m’a
SImgrada estar tran LAquil,
però ella m’a
SOLcaba engali REant.
Que anava
SImlo, que anava LAloca,
que la Camila sempre anava
SImloca.
Que anava
SImlo, que anava LAloca,
que la Camila sempre anava
SImloca.
Que la, que la, que la Camila anava
LAloca,
que la Cami-la anava
SImloca.
Que anava
SImlo, que anava LAloca,
que la Camila sempre anava
SImloca. SImCa LAmila, po SOLdríem ‘nar a dor REmir,
que
SImpotser ja no són LAhores
un di
SOLmecres a la REnit. SImCa LAmila, po SOLdríem ‘nar a dor REmir,
que se’ns
SImha passat la vi LAda
i no
SOLl’hem vist ni ve REnir.
va venir un
Va dir-me:
i al fi
Li vaig dir: “Ca
Em
I em va dir:
que no tinc pasta,
que
un di
que se’ns
i no
Ven
Arriba
a mi me’n
És una
quan ella hi
Quan es
la gresca es
La música a
des del ma
I anava
amb el seu
A mi m’a
però ella m’a
I anava
amb el seu
A mi m’a
però ella m’a
que
un di
que se’ns
i no
Perquè
a tra
m’entren
Perquè
vindri
però de
I anava
amb el seu
A mi m’a
però ella m’a
I anava
amb el seu
A mi m’a
però ella m’a
Que anava
que la Camila sempre anava
Que anava
que la Camila sempre anava
Que la, que la, que la Camila anava
que la Cami-la anava
Que anava
que la Camila sempre anava
que
un di
que se’ns
i no