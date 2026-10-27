La SIm Cami era la ve LA ïna,

va venir un SOL dia: “Què passa, RE tronco?”

Va dir-me: SIm “Passa’t i pilla’t LA un quinto”

i al fi SOL nal, vam acabar RE roncos.



Li vaig dir: “Ca SIm mila, tia, LA ets la rehòstia!

Em SOL lies a qualsevol RE hora”.

I em va dir: SIm “Tete, que no tinc LA curro,

que no tinc pasta, SIm però jo mai LA li fallo als meus socis”.



SIm Ca LA mila, po SOL dríem ‘nar a dor RE mir,

que SIm potser ja no són LA hores

un di SOL mecres a la RE nit.



SIm Oh- LA na- SOL na- RE na.



SIm Ca LA mila, po SOL dríem ‘nar a dor RE mir,

que se’ns SIm ha passat la vi LA da

i no SOL l’hem vist ni ve RE nir.



SIm Da LA le, SOL Jo RE sé!

Ven SIm ga, LA va.



Arriba SIm sempre amb molta LA pressa,

a mi me’n SOL porta amunt i a RE vall.

És una SIm capsa de sor LA preses,

quan ella hi SOL és, mai no se RE sap.



Quan es SIm va mudar al meu LA barri,

la gresca es SOL va posar al' da RE vant.

La música a SIm tope amb el “Sarri LA Sarri”,

des del ma SOL tí. FA#7



I anava SIm “loca” més que LA jo

amb el seu SOL Seat Panda, por. RE Ai!

A mi m’a SIm grada estar tran LA quil,

però ella m’a SOL caba engali RE ant.



I anava SIm “loca” més que LA jo

amb el seu SOL Seat Panda, por. RE Ai!

A mi m’a SIm grada estar tran LA quil,

però ella m’a SOL caba engali RE ant.



SIm Ca LA mila, po SOL dríem ‘nar a dor RE mir,

que SIm potser ja no són LA hores

un di SOL mecres a la RE nit.

SIm Oh- LA na- SOL na- RE na.

SIm Ca LA mila, po SOL dríem ‘nar a dor RE mir,

que se’ns SIm ha passat la vi LA da

i no SOL l’hem vist ni ve RE nir.



Perquè SIm cada LA cop que sen SOL to el teu “lailo RE là”,

a tra SIm vés del celo LA bert,

m’entren SOL ganes de bai RE xar.



Perquè SIm cada LA cop que sen SOL to el teu “lailo RE là”,

vindri SIm a a li LA ar-me,

però de SOL mà he d’anar a cur RE rar.



I anava SIm “loca” més que LA jo

amb el seu SOL Seat Panda, por. RE Ai!

A mi m’a SIm grada estar tran LA quil,

però ella m’a SOL caba engali RE ant.



I anava SIm “loca” més que LA jo

amb el seu SOL Seat Panda, por. RE Ai!

A mi m’a SIm grada estar tran LA quil,

però ella m’a SOL caba engali RE ant.



Que anava SIm lo, que anava LA loca,

que la Camila sempre anava SIm loca.

Que anava SIm lo, que anava LA loca,

que la Camila sempre anava SIm loca.



Que la, que la, que la Camila anava LA loca,

que la Cami-la anava SIm loca.

Que anava SIm lo, que anava LA loca,

que la Camila sempre anava SIm loca.



SIm Ca LA mila, po SOL dríem ‘nar a dor RE mir,

que SIm potser ja no són LA hores

un di SOL mecres a la RE nit.

SIm Ca LA mila, po SOL dríem ‘nar a dor RE mir,

que se’ns SIm ha passat la vi LA da

i no SOL l’hem vist ni ve RE nir.