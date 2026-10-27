Camila ft. Estopa (Acords)

La Cami era la veïna

Acords Acords
The Tyets
La SImCami era la veLAïna,
va venir un SOLdia: “Què passa, REtronco?”
Va dir-me: SIm“Passa’t i pilla’t LAun quinto”
i al fiSOLnal, vam acabar REroncos.

Li vaig dir: “CaSImmila, tia, LAets la rehòstia!
Em SOLlies a qualsevol REhora”.
I em va dir: SIm“Tete, que no tinc LAcurro,
que no tinc pasta, SImperò jo mai LAli fallo als meus socis”.

SImCaLAmila, poSOLdríem ‘nar a dorREmir,
que SImpotser ja no són LAhores
un diSOLmecres a la REnit.

SImOh-LAna-SOLna-REna.

SImCaLAmila, poSOLdríem ‘nar a dorREmir,
que se’ns SImha passat la viLAda
i no SOLl’hem vist ni veREnir.

SImDaLAle, SOLJoREsé!
VenSImga, LAva.

Arriba SImsempre amb molta LApressa,
a mi me’n SOLporta amunt i aREvall.
És una SImcapsa de sorLApreses,
quan ella hi SOLés, mai no se REsap.

Quan es SImva mudar al meu LAbarri,
la gresca es SOLva posar al' daREvant.
La música a SImtope amb el “Sarri LASarri”,
des del maSOLtí. FA#7

I anava SIm“loca” més que LAjo
amb el seu SOLSeat Panda, por. REAi!
A mi m’aSImgrada estar tranLAquil,
però ella m’aSOLcaba engaliREant.

I anava SIm“loca” més que LAjo
amb el seu SOLSeat Panda, por. REAi!
A mi m’aSImgrada estar tranLAquil,
però ella m’aSOLcaba engaliREant.

SImCaLAmila, poSOLdríem ‘nar a dorREmir,
que SImpotser ja no són LAhores
un diSOLmecres a la REnit.
SImOh-LAna-SOLna-REna.
SImCaLAmila, poSOLdríem ‘nar a dorREmir,
que se’ns SImha passat la viLAda
i no SOLl’hem vist ni veREnir.

Perquè SImcada LAcop que senSOLto el teu “lailoRElà”,
a traSImvés del celoLAbert,
m’entren SOLganes de baiRExar.

Perquè SImcada LAcop que senSOLto el teu “lailoRElà”,
vindriSIma a liLAar-me,
però deSOLmà he d’anar a curRErar.

I anava SIm“loca” més que LAjo
amb el seu SOLSeat Panda, por. REAi!
A mi m’aSImgrada estar tranLAquil,
però ella m’aSOLcaba engaliREant.

I anava SIm“loca” més que LAjo
amb el seu SOLSeat Panda, por. REAi!
A mi m’aSImgrada estar tranLAquil,
però ella m’aSOLcaba engaliREant.

Que anava SImlo, que anava LAloca,
que la Camila sempre anava SImloca.
Que anava SImlo, que anava LAloca,
que la Camila sempre anava SImloca.

Que la, que la, que la Camila anava LAloca,
que la Cami-la anava SImloca.
Que anava SImlo, que anava LAloca,
que la Camila sempre anava SImloca.

SImCaLAmila, poSOLdríem ‘nar a dorREmir,
que SImpotser ja no són LAhores
un diSOLmecres a la REnit.
SImCaLAmila, poSOLdríem ‘nar a dorREmir,
que se’ns SImha passat la viLAda
i no SOLl’hem vist ni veREnir.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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