Caminem junts (Acords)

Caminem junts tot el matí

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules
LAmCaminem SOLjunts tot el maDOtí.
FASi jo poSOLgués trobar en REmtu
tot el LAmque tu trobes en FAmi,
ens miraSOLríem difeDOrent.
REmNo sentiLAmríem que estem SOLfent algo doFAlent.

SOL DO FA SOL REm LAm
FA SOL DO REm LAm SOL

LAmAïllada en SOLel teu món imDOmens.
FAEls meus SOLcrits t'arriben REmcom
un eco LAmtrist que no et conFAvenç
i jo ja em SOLsento indifeDOrent.
REmCansat de LAmtu, cansat de SOLperdre el FAtemps.

SOL DO FA SOL REm LAm
FA SOL DO REm LAm SOL

LAmI em mires SOLcom si et degoDOllés!
FAI no entens que SOLara no soc REmjo,
sinó que és LAmtot a l'inreFAvés.
Que no adSOLmets que un forasDOter
REmentri en LAmtu i no hi SOLtrobi FAres.

SOL DO FA SOL REm LAm
FA SOL DO REm LAm SOL

LAmPerò si un bon SOLdia jo admeDOtés…
FAQuè passaSOLria si una REmnit
jo mig ploLAmrós reconeFAgués
que n'he siSOLgut plenament consDOcient?
REmDe com ens LAmhem cremat SOLvius mútuaFAment…

SOL DO FA SOL REm LAm
FA SOL DO REm LAm SOL

LAmT'he inSOLtentat dobleDOgar,
FAdomestiSOLcar-te, enREmtendre't,
però és iLAmnútil, ara he enFAtès:
només SOLcal caDOllar, REmgaudir de LAmtu i de res SOLmés. FA
LAmI a estones SOLdeixar de ser DOjo,
FAperdre'm SOLen l'abisme REmque és LAml'altra que ets FAtu.

SOL DO FA SOL REm LAm
FA SOL DO REm LAm SOL
FA SOL DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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