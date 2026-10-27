LAmCaminem SOLjunts tot el maDOtí. FASi jo poSOLgués trobar en REmtu tot el LAmque tu trobes en FAmi, ens miraSOLríem difeDOrent. REmNo sentiLAmríem que estem SOLfent algo doFAlent.
SOLDOFASOLREmLAm FASOLDOREmLAmSOL
LAmAïllada en SOLel teu món imDOmens. FAEls meus SOLcrits t'arriben REmcom un eco LAmtrist que no et conFAvenç i jo ja em SOLsento indifeDOrent. REmCansat de LAmtu, cansat de SOLperdre el FAtemps.
SOLDOFASOLREmLAm FASOLDOREmLAmSOL
LAmI em mires SOLcom si et degoDOllés! FAI no entens que SOLara no soc REmjo, sinó que és LAmtot a l'inreFAvés. Que no adSOLmets que un forasDOter REmentri en LAmtu i no hi SOLtrobi FAres.
SOLDOFASOLREmLAm FASOLDOREmLAmSOL
LAmPerò si un bon SOLdia jo admeDOtés… FAQuè passaSOLria si una REmnit jo mig ploLAmrós reconeFAgués que n'he siSOLgut plenament consDOcient? REmDe com ens LAmhem cremat SOLvius mútuaFAment…
SOLDOFASOLREmLAm FASOLDOREmLAmSOL
LAmT'he inSOLtentat dobleDOgar, FAdomestiSOLcar-te, enREmtendre't, però és iLAmnútil, ara he enFAtès: només SOLcal caDOllar, REmgaudir de LAmtu i de res SOLmés. FA LAmI a estones SOLdeixar de ser DOjo, FAperdre'm SOLen l'abisme REmque és LAml'altra que ets FAtu.