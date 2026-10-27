LAm Caminem SOL junts tot el ma DO tí.

FA Si jo po SOL gués trobar en REm tu

tot el LAm que tu trobes en FA mi,

ens mira SOL ríem dife DO rent.

REm No senti LAm ríem que estem SOL fent algo do FA lent.



SOL DO FA SOL REm LAm

FA SOL DO REm LAm SOL



LAm Aïllada en SOL el teu món im DO mens.

FA Els meus SOL crits t'arriben REm com

un eco LAm trist que no et con FA venç

i jo ja em SOL sento indife DO rent.

REm Cansat de LAm tu, cansat de SOL perdre el FA temps.



SOL DO FA SOL REm LAm

FA SOL DO REm LAm SOL



LAm I em mires SOL com si et dego DO llés!

FA I no entens que SOL ara no soc REm jo,

sinó que és LAm tot a l'inre FA vés.

Que no ad SOL mets que un foras DO ter

REm entri en LAm tu i no hi SOL trobi FA res.



SOL DO FA SOL REm LAm

FA SOL DO REm LAm SOL



LAm Però si un bon SOL dia jo adme DO tés…

FA Què passa SOL ria si una REm nit

jo mig plo LAm rós recone FA gués

que n'he si SOL gut plenament cons DO cient?

REm De com ens LAm hem cremat SOL vius mútua FA ment…



SOL DO FA SOL REm LAm

FA SOL DO REm LAm SOL



LAm T'he in SOL tentat doble DO gar,

FA domesti SOL car-te, en REm tendre't,

però és i LAm nútil, ara he en FA tès:

només SOL cal ca DO llar, REm gaudir de LAm tu i de res SOL més. FA

LAm I a estones SOL deixar de ser DO jo,

FA perdre'm SOL en l'abisme REm que és LAm l'altra que ets FA tu.



SOL DO FA SOL REm LAm

FA SOL DO REm LAm SOL

FA SOL DO