Ple està el camí de soliRE→tud LA REentre els barrancs d'albades LAtristes, allà on la nit canta als esSOLtels versos robats del teu somLAriure.
Davant del mar et vas deiRE→xar LA REpenes de sal i un trist esLAguard, seguint els fars dels horitSImzons, vas naveSOLgant perLAdut, perseguint el teu RErumb... ...Vas naveSOLgant perLAdut.
RE→LARELA RESOL RELA
Una nit més t'he naveRE→gat LA REentre els barrancs d'albades LAtristes, allà on el mar escriu al SOLfang cartes d'amor en versos LAlliures.
A la vall blanca em vaig deiRE→xar LA REfermes arrels i un trist reLAcord, sembrant la terra amb les canSImçons, vaig camiSOLnar perLAdut, perseguint el meu RErumb... ...Vaig camiSOLnar perLAdut.
I aquesta nit la soleRE→dat LA REdel vell camí ens ha retroLAbat, collint els fruits de les canSImçons, hem cantat SOLjunts al LAvent que assola el nostre REmón... ...Hem cantat SOLjunts al LAvent.
Sempre venies darreRE→re, LA REsempre venies darreSOLre a LAque t'ensenyara canREçons, i ara que en saps de boniSOLques, t'amagues pels carreLA→RErons... Sempre venies darreSOLre. FA#
LAI aquesta nit la soleRE→dat LA REdel vell camí ens ha retroLAbat, collint els fruits de les canSImçons, hem cantat SOLjunts al LAvent que assola el nostre REmón... Hem cantat SOLjunts al LAvent que assola el nostre REmón... ...Hem cantat SOLjunts al LAvent.