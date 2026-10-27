Camins (Acords)

Ple està el camí de solitud

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas benvingut al paradis
obrint pas benvingut al paradis
RE→ LA RE LA
RE SOL
RE LA

Ple està el camí de soliRE→tud LA
REentre els barrancs d'albades LAtristes,
allà on la nit canta als esSOLtels
versos robats del teu somLAriure.

Davant del mar et vas deiRE→xar LA
REpenes de sal i un trist esLAguard,
seguint els fars dels horitSImzons,
vas naveSOLgant perLAdut,
perseguint el teu RErumb...
...Vas naveSOLgant perLAdut.

RE→ LA RE LA
RE SOL
RE LA

Una nit més t'he naveRE→gat LA
REentre els barrancs d'albades LAtristes,
allà on el mar escriu al SOLfang
cartes d'amor en versos LAlliures.

A la vall blanca em vaig deiRE→xar LA
REfermes arrels i un trist reLAcord,
sembrant la terra amb les canSImçons,
vaig camiSOLnar perLAdut,
perseguint el meu RErumb...
...Vaig camiSOLnar perLAdut.

I aquesta nit la soleRE→dat LA
REdel vell camí ens ha retroLAbat,
collint els fruits de les canSImçons,
hem cantat SOLjunts al LAvent
que assola el nostre REmón...
...Hem cantat SOLjunts al LAvent.

Sempre venies darreRE→re, LA
REsempre venies darreSOLre
a LAque t'ensenyara canREçons,
i ara que en saps de boniSOLques,
t'amagues pels carreLA→RErons...
Sempre venies darreSOLre. FA#

LAI aquesta nit la soleRE→dat LA
REdel vell camí ens ha retroLAbat,
collint els fruits de les canSImçons,
hem cantat SOLjunts al LAvent
que assola el nostre REmón...
Hem cantat SOLjunts al LAvent
que assola el nostre REmón...
...Hem cantat SOLjunts al LAvent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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