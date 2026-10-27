Camins (Acords)

Ple està el camí de solitud

Acords Acords
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RE LA RE LA
RE LA RE SOL
RE LA

Ple està el camí de soFA#mlitud,
i el destí que per fi s'equiFA#mvoca,
i pel barranc de les cames... la FA#mboca,
albades tristes, cants guFA#mturals,
allà on la nit és "agüita FA#mcon sal",
vida loca, la carn a FA#mla carn,
els jocs i la esFA#mpera,
les ungles, la sang, suc FA#md'Onan,
tot era crit, llarga nit, primaFA#mvera.

LADavall del llit et vas REdeixar
un calcetí brut i LAsuat.
Seguint els fars dels teus muSImgrons,
anem naveSOLgant, perLAduts,
perseguint el teu RErumb,
anem naveSOLgant, perLAduts...

Una nit més m'has vist FA#mprenent esta metxa
amb l'òrgan calent, deixant FA#mesta ruïna patent.
Volant com el polen amb FA#mvent, impuls, endorfina,
gemecs, revolFA#mcons per la cuina,
"pen" terra la reputaciFA#mó, flexibles, convexos,
tu "tranFA#mqui", soc jo.
Eh! Més xispa, més aire, FA#mmés foc, més fricció.

LADamunt del llit em vas deiRExar
taques, pelets i un bon reLAcord.
Sembrant de vida els edreSImdons,
anem naveSOLgant, perLAduts,
perseguint el teu RErumb,
anem naveSOLgant, perLAduts...

RE LA RE LA
RE LA RE SOL
RE LA

Que potSOLser en sabem poc, però sabem
que estem REvius. I tu tens tot allò que m'engresca per dins
i és que SOLreso buscant que es guanyi quan es perd
amb tot LAel que hem viscut que ara ja no existeix.
Tinc el REcel, tinc la sort de estar amb tu aquí dins l'hort;
segur LAque no ens veuran aquí sota les cols,
trauré SOLtotes les herbes dolentes si vols,
per tots LAels dies. Que plou i tots els dies que plou...

Que no hi REtinc cap palau, però dins teu soc el rei,
i que ens SOLvagin fent les trampes, que ens aLAnirem fent les lleis...
RESempre et vindré al LAdarreREre,
SOLsempre et vindré al MImdarreFA#re.

RE LA RE SOL
RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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