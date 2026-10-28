La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA#mEm va dir la primavera
MI6que l'estiu és SIadd9un bon home,
FA#mduu camises de palmeres
MI6i s'asseu on SIadd9troba una ombra,
FA#m→MI6i s'asseu on SIadd9troba una ombra. FA#m MI6 SIadd9
FA#mVa descalç per les voreres
MI6i es desfà com SIadd9les persones.
FA#mHi ha turistes i ell espera
MI6que la nit siSIadd9gui més boFA#mna,
MI6→SIadd9i passa el FA#mtemps. MI6 SIadd9
REJa veu la LAlluna blanca FA#m MI
REamb un raLAmet d'estrelles, FA#m MI
REs'estira en LAuna onada FA#m MI
REfins que li arMIriba a tocar els FA#mpeus.
FA#mJa de nit es treu la roba,
MI6la camisa SIadd9de palmeres,
FA#mi tan nu com una aurora,
MI6mar endins fa SIadd9braça i neda,
FA#m→MI6sempre molt miSIadd9llor si és mar enFA#mdins. MI6 SIadd9
RESota la LAlluna blanca FA#m MI
REi el seu raLAmet d'estrelles, FA#m MI
REs'estira en LAuna onada FA#m MI
REi sura MIcom suren els FA#mvents.
REI pensa LAcoses que no FA#msón prou imporMItants,
REi des d'aLAquí la riba FA#msembla molt més MIgran
REa la quieLAtud de llums de FA#mcases i d'un MIfar.
És REtot qüestiMIó de FA#mtemps.
RESe'n va la LAlluna blanca FA#m MI
REi el seu raLAmet d'estrelles. FA#m MI
RENo ets tu, és LAel concepte, FA#m MI
REcamises MIde palmeres.
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