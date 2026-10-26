Camp d'oliveres (Acords)

Allà al camp d'oliveres vaig besar-te

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
AMIllà al camp d'oliveres vaig besar-SIte
FA#mi de sobte el temps semblà atuDO#m→rarSIsus2-se.
M'aMIparegué entre els dubtes la certeSIsa
que FA#mmai oblidaria aquell DO#m→somriure SIsus2→tímid i sinMIcer.

I és tan boLAnic que surti el MIsol,
però aquest maFA#mtí ens porta el SIdol,
perquè els aDO#m→vions no esSOL#m→peren els caLA→pritxos dels aMImants,
així com SItu, així com MIjo.

La MInit se'ns havia quedat tan curSIta,
com FA#mofegada en copes de DO#m→gineSIsus2bra.
Al MIveure't a la llum de l'albaSIda,
vaig FA#msaber que sempre més recordaria amb DO#m→enyoranSIsus2ça
aquest moMIment.

I és tan boLAnic que surti el MIsol,
però aquest maFA#mtí ens porta el SIdol,
perquè els aDO#m→vions no esSOL#m→peren els caLA→pritxos dels aMImants,
així com SItu, així com MIjo.

I és tan boLAnic que surti el MIsol,
però aquest maFA#mtí ens porta el SIdol.
Li demano DO#m→al cel que SOL#m→em regali LA→un minut MImés
per passar SIamb tu, i tu amb MIjo.

MI SI FA#m DO#m→ SIsus2 x2

Tan MIexigent, tan SIimpacient,
el FA#mdia ens desperta del DO#m→somni més SIsus2bell.
Ens MIqueda el gest del SInostre adéu,
un FA#mregust agredolç que ens faDO#m→rà recorSIsus2dar.

Que és tan boLAnic que surti el MIsol,
però aquest maFA#mtí ens porta el SIdol,
perquè els aDO#m→vions no esSOL#m→peren els caLA→pritxos dels aMImants,
així com SItu, així com MIjo.

I és tan boLAnic que surti el MIsol,
però aquest maFA#mtí ens porta el SIdol.
Li demano DO#m→al cel que SOL#m→em regali LA→un minut MImés
per passar SIamb tu, i tu amb MIjo.
Li demano al cel LAque em regali un minut MImés
per passar amb FA#mtu, i tu amb SIjo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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