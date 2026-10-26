A
MIllà al camp d'oliveres vaig besar- SIte FA#mi de sobte el temps semblà atu DO#m→rar SIsus2-se.
M'a
MIparegué entre els dubtes la certe SIsa
que
FA#mmai oblidaria aquell DO#m→somriure SIsus2→tímid i sin MIcer.
I és tan bo
LAnic que surti el MIsol,
però aquest ma
FA#mtí ens porta el SIdol,
perquè els a
DO#m→vions no es SOL#m→peren els ca LA→pritxos dels a MImants,
així com
SItu, així com MIjo.
La
MInit se'ns havia quedat tan cur SIta,
com
FA#mofegada en copes de DO#m→gine SIsus2bra.
Al
MIveure't a la llum de l'alba SIda,
vaig
FA#msaber que sempre més recordaria amb DO#m→enyoran SIsus2ça
aquest mo
MIment.
I és tan bo
LAnic que surti el MIsol,
però aquest ma
FA#mtí ens porta el SIdol,
perquè els a
DO#m→vions no es SOL#m→peren els ca LA→pritxos dels a MImants,
així com
SItu, així com MIjo.
I és tan bo
LAnic que surti el MIsol,
però aquest ma
FA#mtí ens porta el SIdol.
Li demano
DO#m→al cel que SOL#m→em regali LA→un minut MImés
per passar
SIamb tu, i tu amb MIjo. MI SI FA#m DO#m→ SIsus2 x2
Tan
MIexigent, tan SIimpacient,
el
FA#mdia ens desperta del DO#m→somni més SIsus2bell.
Ens
MIqueda el gest del SInostre adéu,
un
FA#mregust agredolç que ens fa DO#m→rà recor SIsus2dar.
Que és tan bo
LAnic que surti el MIsol,
però aquest ma
FA#mtí ens porta el SIdol,
perquè els a
DO#m→vions no es SOL#m→peren els ca LA→pritxos dels a MImants,
així com
SItu, així com MIjo.
I és tan bo
LAnic que surti el MIsol,
però aquest ma
FA#mtí ens porta el SIdol.
Li demano
DO#m→al cel que SOL#m→em regali LA→un minut MImés
per passar
SIamb tu, i tu amb MIjo.
Li demano al cel
LAque em regali un minut MImés
per passar amb
FA#mtu, i tu amb SIjo.
M'a
que
I és tan bo
però aquest ma
perquè els a
així com
La
com
Al
vaig
aquest mo
I és tan bo
però aquest ma
perquè els a
així com
I és tan bo
però aquest ma
Li demano
per passar
Tan
el
Ens
un
Que és tan bo
però aquest ma
perquè els a
així com
I és tan bo
però aquest ma
Li demano
per passar
Li demano al cel
per passar amb