Camp de batalla (Acords)

Com la bellesa dels esculls, he trobat

Acords Acords
Txarango

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭ FAm LA♭ MI♭

SI♭Com la bellesa dels esFAmculls, he trobat
en els teus LA♭ulls que el silenci és utoMI♭pia.

SI♭I una tarda sota el sol sé FAmque arrencarem
el vol LA♭per seguir amb la llarga MI♭crida.

SI♭Busca sempre, al caFAmminar hi ha el secret
de l’aLA♭legria; treu-la dels amaMI♭gatalls.

SI♭Els mars neixen a les valls. FAmSi vols viure
el que soLA♭mies, has de començar soMI♭miant.

DOmHas de SI♭començar soLA♭miant!

MI♭ FAm SI♭
DOm SOLm LA♭ SI♭ x2

Si del món en vols un FAmllit que t’adormi igual
que els LA♭rics, un matí et faltarà MI♭l’aire.

SI♭Tots els trens d’aquest camí FAmpoden marxar
des d’aquí LA♭si al fugir no dubtes MI♭gaire.

SI♭I, com bé saben els FAmteus peus, no hi haurà mai
cap viatLA♭ge que no surti d’un adéu. (que no, que no, adéu, MI♭adéu!)

SI♭Si la nit no es torFAmna clara, em tindràs
al teu LA♭costat per creuar el camp de baMI♭talla.

DOmPer creSI♭uar el camp de baLA♭talla. SI♭→De baMI♭talla!

Si la FAmmala sort t’aSI♭trapa, enamora-la amb desMI♭tresa.
Quan baFAmllis amb la trisSI♭tesa, posa-hi música boMI♭nica.
I aFAmvançar de mica SI♭en mica, que si la nit no es torna MI♭clara,
em tinFAmdràs al teu cosSI♭tat per creuar el camp de baLA♭talla.

MI♭ FAm SI♭
DOm SOLm LA♭ SI♭ x2

De baMI♭talla!
Si la FAmmala sort t’aSI♭trapa, enamora-la amb desMI♭tresa.
Quan baFAmllis amb la trisSI♭tesa, posa-hi música boMI♭nica.
I aFAmvançar de mica SI♭en mica, que si la nit no es torna MI♭clara,
em tinFAmdràs al teu cosSI♭tat per creuar el camp de baLA♭talla.
Si la FAmmala sort t’aSI♭trapa, enamora-la amb desMI♭tresa.
Quan baFAmllis amb la trisSI♭tesa, posa-hi música boMI♭nica.
I aFAmvançar de mica SI♭en mica, que si la nit no es torna MI♭clara,
em tinFAmdràs al teu cosSI♭tat per creuar el camp de baLA♭talla.

MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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