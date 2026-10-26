La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭FAmLA♭MI♭
SI♭Com la bellesa dels esFAmculls, he trobat en els teus LA♭ulls que el silenci és utoMI♭pia.
SI♭I una tarda sota el sol sé FAmque arrencarem el vol LA♭per seguir amb la llarga MI♭crida.
SI♭Busca sempre, al caFAmminar hi ha el secret de l’aLA♭legria; treu-la dels amaMI♭gatalls.
SI♭Els mars neixen a les valls. FAmSi vols viure el que soLA♭mies, has de començar soMI♭miant.
DOmHas de SI♭començar soLA♭miant!
MI♭FAmSI♭ DOmSOLmLA♭SI♭ x2
Si del món en vols un FAmllit que t’adormi igual que els LA♭rics, un matí et faltarà MI♭l’aire.
SI♭Tots els trens d’aquest camí FAmpoden marxar des d’aquí LA♭si al fugir no dubtes MI♭gaire.
SI♭I, com bé saben els FAmteus peus, no hi haurà mai cap viatLA♭ge que no surti d’un adéu. (que no, que no, adéu, MI♭adéu!)
SI♭Si la nit no es torFAmna clara, em tindràs al teu LA♭costat per creuar el camp de baMI♭talla.
DOmPer creSI♭uar el camp de baLA♭talla. SI♭→De baMI♭talla!
Si la FAmmala sort t’aSI♭trapa, enamora-la amb desMI♭tresa. Quan baFAmllis amb la trisSI♭tesa, posa-hi música boMI♭nica. I aFAmvançar de mica SI♭en mica, que si la nit no es torna MI♭clara, em tinFAmdràs al teu cosSI♭tat per creuar el camp de baLA♭talla.
MI♭FAmSI♭ DOmSOLmLA♭SI♭ x2
De baMI♭talla! Si la FAmmala sort t’aSI♭trapa, enamora-la amb desMI♭tresa. Quan baFAmllis amb la trisSI♭tesa, posa-hi música boMI♭nica. I aFAmvançar de mica SI♭en mica, que si la nit no es torna MI♭clara, em tinFAmdràs al teu cosSI♭tat per creuar el camp de baLA♭talla. Si la FAmmala sort t’aSI♭trapa, enamora-la amb desMI♭tresa. Quan baFAmllis amb la trisSI♭tesa, posa-hi música boMI♭nica. I aFAmvançar de mica SI♭en mica, que si la nit no es torna MI♭clara, em tinFAmdràs al teu cosSI♭tat per creuar el camp de baLA♭talla.