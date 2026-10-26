Campanades de benvinguda (Acords)

Estem muntant una festa a la vora

Acords Acords
Buhos
FA DO SOL x4

Estem munDOtant una festa a la vora
on totLAmhom volem que hi sigui convidat.
Farem dels FAulls fanals que escalfin les hores
i ens enSOLcenguin la felicitat.

Sonen DOcampanes de benvinguda.
T’espeLAmrem amb els braços oberts,
saps que semFApre tindràs la nostra ajuda.
Corre, aSOLfanya't, que a fora fa fred.

I als FAvidres entelats dibuixarem la utopia,
somiaSOLrem abraçar-te algun dia.

Des d’oDOrient fins a occiSOLdent, sense
barLAmreres que puguin trencar un somFAriure,
que l’escalDOfor és el millor preMIsent. Omplim-la
de coLAmlor i fem-ho molt més FAlliure.
Des d’oDOrient fins a occiSOLdent, sense
barLAmreres que puguin trencar un somFAriure,
que l’escalDOfor és el millor preMIsent. Omplim-la
de coLAmlor i fem-ho molt més FAlliure.

Tu DOets SOLl’estrella!
FA DO SOL
FATu DOets SOLl’estrella!

PortaDOrem un sac ple de instruments,
compartiLAmrem sostres amb gent d’aquí i de allà.
Tocarem FAritmes que ara ja són nostres,
també vinSOLgueren més enllà del mar.

I als FAvidres entelats dibuixarem la utopia,
somiaSOLrem abraçar-te algun dia.

Des d’oDOrient fins a occiSOLdent, sense
barLAmreres que puguin trencar un somFAriure,
que l’escalDOfor és el millor preMIsent. Omplim-la
de coLAmlor i fem-ho molt més FAlliure.
Des d’oDOrient fins a occiSOLdent, sense
barLAmreres que puguin trencar un somFAriure,
que l’escalDOfor és el millor preMIsent. Omplim-la
de coLAmlor i fem-ho molt més FAlliure.

Tu DOets SOLl’estrella!
FA DO SOL
FATu DOets SOLl’estrella!

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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