Estem munDOtant una festa a la vora on totLAmhom volem que hi sigui convidat. Farem dels FAulls fanals que escalfin les hores i ens enSOLcenguin la felicitat.
Sonen DOcampanes de benvinguda. T’espeLAmrem amb els braços oberts, saps que semFApre tindràs la nostra ajuda. Corre, aSOLfanya't, que a fora fa fred.
I als FAvidres entelats dibuixarem la utopia, somiaSOLrem abraçar-te algun dia.
Des d’oDOrient fins a occiSOLdent, sense barLAmreres que puguin trencar un somFAriure, que l’escalDOfor és el millor preMIsent. Omplim-la de coLAmlor i fem-ho molt més FAlliure. Des d’oDOrient fins a occiSOLdent, sense barLAmreres que puguin trencar un somFAriure, que l’escalDOfor és el millor preMIsent. Omplim-la de coLAmlor i fem-ho molt més FAlliure.
Tu DOets SOLl’estrella! FADOSOL FATu DOets SOLl’estrella!
PortaDOrem un sac ple de instruments, compartiLAmrem sostres amb gent d’aquí i de allà. Tocarem FAritmes que ara ja són nostres, també vinSOLgueren més enllà del mar.
I als FAvidres entelats dibuixarem la utopia, somiaSOLrem abraçar-te algun dia.
Des d’oDOrient fins a occiSOLdent, sense barLAmreres que puguin trencar un somFAriure, que l’escalDOfor és el millor preMIsent. Omplim-la de coLAmlor i fem-ho molt més FAlliure. Des d’oDOrient fins a occiSOLdent, sense barLAmreres que puguin trencar un somFAriure, que l’escalDOfor és el millor preMIsent. Omplim-la de coLAmlor i fem-ho molt més FAlliure.
Tu DOets SOLl’estrella! FADOSOL FATu DOets SOLl’estrella!