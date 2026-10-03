No fa SI♭falta que DOtanquis amb clau cada REmporta, som un SI♭àgil i DOexperimentat acròREmbata. No fa SI♭falta que DOencara me vulguis fer REmcaure, vaig amb SI♭rodes, som DOes rei de ses capavaREmllades.
SI♭DOREm
No fa SI♭falta que aDOtaquis amb tantes resREmpostes, tenc preSI♭guntes per coDOpar quatre segles d'esREmcorça. I és SI♭inútil que DOapaguis ses teves faREmroles, sé troSI♭bar-te davall DOquinze sostres de REmroba.
FADe vegades me SOLmpassa que te DOmir i SI♭platges amb cocos FAque suren SOLmi fons de DOcoSI♭rall i jardins. FADe vegades me SOLmpassa que DOt'estim SI♭i veig un dia que coFAmença SOLmdins un camp de maDOduixes.
No fa SI♭falta que DOtanquis amb clau cada REmporta, som un SI♭àgil i DOexperimentat acròREmbata. No fa SI♭falta que DOencara me vulguis fer REmcaure, vaig amb SI♭rodes, som DOes rei de ses capavaREmllades. I és SI♭inútil que DOapaguis ses teves faREmroles, sé troSI♭bar-te daDOvall quinze sostres de REmroba.
FADe vegades me SOLmpassa que neDOdam dins SI♭una piscina que vessa FAde flam SOLmi ioDOgurt SI♭natural. FADe vegades SOLmme passa que DObecam SI♭damunt una estora FAde dàtils SOLmi climes DOde SI♭països portàtils.
FADe vegades me SOLmpassa que te DOmir i SI♭platges amb cocos FAque suren SOLmi fons de DOcoSI♭rall i jardins. FADe vegades me SOLmpassa que DOt'estim SI♭i veig un dia FAque comenSOLmça dins un DOcamp SI♭de maduixes.
FASOLmDOSI♭ x2 FA
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