Camps de maduixes (Acords)

I és inútil que apaguis ses teves faroles

Acords Acords
Antònia Font
SI♭ DO REm x2

No fa SI♭falta que DOtanquis amb clau cada REmporta,
som un SI♭àgil i DOexperimentat acròREmbata.
No fa SI♭falta que DOencara me vulguis fer REmcaure,
vaig amb SI♭rodes, som DOes rei de ses capavaREmllades.

SI♭ DO REm

No fa SI♭falta que aDOtaquis amb tantes resREmpostes,
tenc preSI♭guntes per coDOpar quatre segles d'esREmcorça.
I és SI♭inútil que DOapaguis ses teves faREmroles,
sé troSI♭bar-te davall DOquinze sostres de REmroba.

FADe vegades me SOLmpassa que te DOmir i SI♭platges amb cocos
FAque suren SOLmi fons de DOcoSI♭rall i jardins.
FADe vegades me SOLmpassa que DOt'estim SI♭i veig un dia
que coFAmença SOLmdins un camp de maDOduixes.

No fa SI♭falta que DOtanquis amb clau cada REmporta,
som un SI♭àgil i DOexperimentat acròREmbata.
No fa SI♭falta que DOencara me vulguis fer REmcaure,
vaig amb SI♭rodes, som DOes rei de ses capavaREmllades.
I és SI♭inútil que DOapaguis ses teves faREmroles,
sé troSI♭bar-te daDOvall quinze sostres de REmroba.

FADe vegades me SOLmpassa que neDOdam dins SI♭una piscina que vessa
FAde flam SOLmi ioDOgurt SI♭natural.
FADe vegades SOLmme passa que DObecam SI♭damunt una estora
FAde dàtils SOLmi climes DOde SI♭països portàtils.

FADe vegades me SOLmpassa que te DOmir i SI♭platges amb cocos
FAque suren SOLmi fons de DOcoSI♭rall i jardins.
FADe vegades me SOLmpassa que DOt'estim SI♭i veig un dia
FAque comenSOLmça dins un DOcamp SI♭de maduixes.

FA SOLm DO SI♭ x2
FA

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