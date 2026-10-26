Intro:
LA RE LA RE LACorren les nostres REànimes LAcom dos rius paral· RElels. LAFem el mateix FA#mcamí
sota els
MImateixos REcels. LACorren les nostres SImànimes
com
MIdos rius paral· LA→ RElels. LANo podem a REcostar LAles nostres vides cal REmes. LAEntre els dos hi ha una FA#mterra
de xiprers
MIi de pal REmes. LANo podem a SImcostar
les
MInostres vides cal LA→ REmes. MIEn els me FA#mandres MIgrocs de lliris, LAverds de pau, REsento, com si em se MIguís, el teu batec REsu MIau. MIEn els me FA#mandres MIgrocs de lliris, LAverds de pau, REsento, com si em se MIguís, el teu batec REsu MIau. LAI escolto la teva REaigua LAtremolosa i a REmiga, LAde la font a la FA#mmar,
la nostra
MIpàtria an REtiga. LAI escolto la teva SImaigua
tremo
MIlo LAsa...
sota els
com
de xiprers
les
la nostra
tremo