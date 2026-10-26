Cançó a Mahalta (Acords)

Corren les nostres ànimes

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach nu
lluis llach nu
Intro: LA RE LA RE

LACorren les nostres REànimes
LAcom dos rius paral·RElels.
LAFem el mateix FA#mcamí
sota els MImateixos REcels.
LACorren les nostres SImànimes
com MIdos rius paral·LA→RElels.

LANo podem aREcostar
LAles nostres vides calREmes.
LAEntre els dos hi ha una FA#mterra
de xiprers MIi de palREmes.
LANo podem aSImcostar
les MInostres vides calLA→REmes.

MIEn els meFA#mandres MIgrocs de lliris, LAverds de pau,
REsento, com si em seMIguís, el teu batec REsuMIau.
MIEn els meFA#mandres MIgrocs de lliris, LAverds de pau,
REsento, com si em seMIguís, el teu batec REsuMIau.

LAI escolto la teva REaigua
LAtremolosa i aREmiga,
LAde la font a la FA#mmar,
la nostra MIpàtria anREtiga.
LAI escolto la teva SImaigua
tremoMIloLAsa...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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