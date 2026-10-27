Voldria tenir un llaLAgut SOLi una casa a la muntanya; REpoder encendre un flam LAal vent SOLi un altre flam a la calma; REde dia estimar muller LAi de nit les dones d'aigua, SOLde dia estimar LAmuller i de nit les doREnes d'aigua.
Voldria esbrinar els seLAcrets SOLde les cambres de les dames REi estimar-les LAtotes, fins SOLles que fossin maridades, i morir, de mort REsuau, LAun dimecres a la tarda, SOLi morir, de mort LAsuau, REun dimecres a la tarda.
LAVoldria ser tan divers, SImtan lliure i divers com l'aire, SOLconèixer tots els camins REi jeure en totes les caLAles.
LAVoldria esbrinar els secrets SImde les cambres de les dames SOLi estimar-les totes, fins REles que fossin maridaLAdes, LAi morir, de mort suau, SImun dimecres a la tarda.
REVoldria tenir un llaLAgut SOLi una casa a la muntanya; REper encendre un LAflam al vent SOLi un altre flam a la calma; i estimar-les toREtes, fins LAles que fossin maridades, SOLi morir, de mort LAsuau, REun dimecres a la tarda.
LAVoldria ser tan divers, SImtan lliure i divers com l'aire, SOLconèixer tots els camins REi jeure en totes les caLAles.
REDe dia estiLAmar muSOLller REi de nit les dones d'aigua.