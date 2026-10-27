Cançó (Acords)

Voldria tenir un llagut

Acords Acords
Strombers
strombers jrujenjunjel
strombers jrujenjunjel
RE LA SOL
RE LA SOL
RE LA
SOL LA RE

Voldria tenir un llaLAgut
SOLi una casa a la muntanya;
REpoder encendre un flam LAal vent
SOLi un altre flam a la calma;
REde dia estimar muller
LAi de nit les dones d'aigua,
SOLde dia estimar LAmuller i de nit les doREnes d'aigua.

Voldria esbrinar els seLAcrets
SOLde les cambres de les dames
REi estimar-les LAtotes, fins
SOLles que fossin maridades,
i morir, de mort REsuau,
LAun dimecres a la tarda,
SOLi morir, de mort LAsuau,
REun dimecres a la tarda.

LAVoldria ser tan divers,
SImtan lliure i divers com l'aire,
SOLconèixer tots els camins
REi jeure en totes les caLAles.

LAVoldria esbrinar els secrets
SImde les cambres de les dames
SOLi estimar-les totes, fins
REles que fossin maridaLAdes,
LAi morir, de mort suau,
SImun dimecres a la tarda.

REVoldria tenir un llaLAgut
SOLi una casa a la muntanya;
REper encendre un LAflam al vent
SOLi un altre flam a la calma;
i estimar-les toREtes, fins
LAles que fossin maridades,
SOLi morir, de mort LAsuau,
REun dimecres a la tarda.

LAVoldria ser tan divers,
SImtan lliure i divers com l'aire,
SOLconèixer tots els camins
REi jeure en totes les caLAles.

REDe dia estiLAmar muSOLller
REi de nit les dones d'aigua.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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