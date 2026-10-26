Cançó d'amor (Acords)

--A cada estrofa repeteix els mateixos acords--

Acords Acords
Lluís Llach
Si avui parlo d’aLAmor és per dir-vos,
potLA7ser sense força ni REtraça,
que he fet tantes canLAçons
amagant veriMItats sota un joc de paDO#7raules.
És potser per FA#maixò que me SIcal dir-ho MIara.

Parlaré de LAles lleis que fan
del LA7nostre cos tan grollera menREtida,
que potser caldrà LAdir
que les lleis han conMIfós plusvàlua amb famíDO#7lia.
Potser no tinc FA#mraó, potSIser tu, potMIser jo.

I parlaré d’aLAquells per als qui
el LA7cos és presó de passions condemREnades,
i en un llit clandesLAtí,
quan per fi ve la MInit, amagats s’amaDO#7nyaguen.
No sé si tinc FA#mraó, potSIser tu, potMIser jo.

L’amor és el plaer graLAtuït i sincer
d’un LA7joc ple de friREsances,
un poema de LApells
on el sexe és MIl’accent d’un senzill llenDO#7guatge.
No sé si tinc FA#mraó, potSIser tu, potMIser jo.

Si avui parlo d’aLAmor és per dir-vos,
potLA7ser sense força ni REtraça,
que he fet tantes canLAçons
amagant veriMItats sota un joc de paDO#7raules.
És potser per FA#maixò que me SIcal dir-ho MIara.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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