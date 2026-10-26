Si avui parlo d’a
LAmor és per dir-vos,
pot
LA7ser sense força ni REtraça,
que he fet tantes can
LAçons
amagant veri
MItats sota un joc de pa DO#7raules.
És potser per
FA#maixò que me SIcal dir-ho MIara.
Parlaré de
LAles lleis que fan
del
LA7nostre cos tan grollera men REtida,
que potser caldrà
LAdir
que les lleis han con
MIfós plusvàlua amb famí DO#7lia.
Potser no tinc
FA#mraó, pot SIser tu, pot MIser jo.
I parlaré d’a
LAquells per als qui
el
LA7cos és presó de passions condem REnades,
i en un llit clandes
LAtí,
quan per fi ve la
MInit, amagats s’ama DO#7nyaguen.
No sé si tinc
FA#mraó, pot SIser tu, pot MIser jo.
L’amor és el plaer gra
LAtuït i sincer
d’un
LA7joc ple de fri REsances,
un poema de
LApells
on el sexe és
MIl’accent d’un senzill llen DO#7guatge.
No sé si tinc
FA#mraó, pot SIser tu, pot MIser jo.
Si avui parlo d’a
LAmor és per dir-vos,
pot
LA7ser sense força ni REtraça,
que he fet tantes can
LAçons
amagant veri
MItats sota un joc de pa DO#7raules.
És potser per
FA#maixò que me SIcal dir-ho MIara.
pot
que he fet tantes can
amagant veri
És potser per
Parlaré de
del
que potser caldrà
que les lleis han con
Potser no tinc
I parlaré d’a
el
i en un llit clandes
quan per fi ve la
No sé si tinc
L’amor és el plaer gra
d’un
un poema de
on el sexe és
No sé si tinc
Si avui parlo d’a
pot
que he fet tantes can
amagant veri
És potser per