Si avui parlo d’a LA mor és per dir-vos,

pot LA7 ser sense força ni RE traça,

que he fet tantes can LA çons

amagant veri MI tats sota un joc de pa DO#7 raules.

És potser per FA#m això que me SI cal dir-ho MI ara.



Parlaré de LA les lleis que fan

del LA7 nostre cos tan grollera men RE tida,

que potser caldrà LA dir

que les lleis han con MI fós plusvàlua amb famí DO#7 lia.

Potser no tinc FA#m raó, pot SI ser tu, pot MI ser jo.



I parlaré d’a LA quells per als qui

el LA7 cos és presó de passions condem RE nades,

i en un llit clandes LA tí,

quan per fi ve la MI nit, amagats s’ama DO#7 nyaguen.

No sé si tinc FA#m raó, pot SI ser tu, pot MI ser jo.



L’amor és el plaer gra LA tuït i sincer

d’un LA7 joc ple de fri RE sances,

un poema de LA pells

on el sexe és MI l’accent d’un senzill llen DO#7 guatge.

No sé si tinc FA#m raó, pot SI ser tu, pot MI ser jo.



Si avui parlo d’a LA mor és per dir-vos,

pot LA7 ser sense força ni RE traça,

que he fet tantes can LA çons

amagant veri MI tats sota un joc de pa DO#7 raules.

És potser per FA#m això que me SI cal dir-ho MI ara.