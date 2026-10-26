Cançó d'amor desesperada (Acords)

Aquesta cançó és per dir

Acords Acords
Els Pets
els pets brut natural
els pets brut natural
Aquesta cançó és per SOLdir
que no et LAmtrobo gens en DOfalta,
i quan REme'n vaig a SOLdormir,
amb la LAmmà dreta ja em REbasta,
que si tinc els SOLulls humits,
és que LAmhi tinc una DOlleganya,
i si REno surto de SOLnit,
és perLAmquè vaig curt de REpasta.

DOEls aREmics que comparSOLtim tots t'enganyen:
DOsoc un SOLhome nou, DOmai he esSOLtat millor
DOi no saps quant m'esREtalvio en trucades.

SOLNo t'enyoro, LAmnena. DOAaaaaREa!

Aquesta cançó és SOLper dir
que si LAmde res no en tinc DOganes,
no ets pas REtu, sinó l'eSOLdat,
que als LAmquaranta anys això ja REpassa,
que l'anell que em SOLvas donar
el guarLAmdo perquè el vull DOvendre,
i la REteva foto al SOLllit
no he LAmtingut pas temps de REtreure-la.

DOEls REamics que comparSOLtim tots t'enganyen:
DOsoc un SOLhome nou, DOmai he esSOLtat millor
DOi no saps quant m'estalviREo en trucades.

SOLNo t'enyoro, LAmnena. DOAaaaaREa!

DOEls aREmics que comparSOLtim tots t'enganyen:
DOno estic SOLdeprimit, DOi si esSOLtic tan prim,
DOés perquè ara em bec la REllet descremada.

SOLNo t'enyoro, LAmnena. DOAaaaaREa!
Aquesta cançó és SOLper mi!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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