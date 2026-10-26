Aquesta cançó és per
SOLdir
que no et
LAmtrobo gens en DOfalta,
i quan
REme'n vaig a SOLdormir,
amb la
LAmmà dreta ja em REbasta,
que si tinc els
SOLulls humits,
és que
LAmhi tinc una DOlleganya,
i si
REno surto de SOLnit,
és per
LAmquè vaig curt de REpasta. DOEls a REmics que compar SOLtim tots t'enganyen: DOsoc un SOLhome nou, DOmai he es SOLtat millor DOi no saps quant m'es REtalvio en trucades. SOLNo t'enyoro, LAmnena. DOAaaaa REa!
Aquesta cançó és
SOLper dir
que si
LAmde res no en tinc DOganes,
no ets pas
REtu, sinó l'e SOLdat,
que als
LAmquaranta anys això ja REpassa,
que l'anell que em
SOLvas donar
el guar
LAmdo perquè el vull DOvendre,
i la
REteva foto al SOLllit
no he
LAmtingut pas temps de REtreure-la. DOEls REamics que compar SOLtim tots t'enganyen: DOsoc un SOLhome nou, DOmai he es SOLtat millor DOi no saps quant m'estalvi REo en trucades. SOLNo t'enyoro, LAmnena. DOAaaaa REa! DOEls a REmics que compar SOLtim tots t'enganyen: DOno estic SOLdeprimit, DOi si es SOLtic tan prim, DOés perquè ara em bec la REllet descremada. SOLNo t'enyoro, LAmnena. DOAaaaa REa!
Aquesta cançó és
SOLper mi!
que no et
i quan
amb la
que si tinc els
és que
i si
és per
Aquesta cançó és
que si
no ets pas
que als
que l'anell que em
el guar
i la
no he
Aquesta cançó és