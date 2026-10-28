LAmSi sabés espeMIrar LA7durant molts REanys, REmsi pogués somLAmniar que són només insSImtants. MI7
LAmSi tingués un sac ple MI7d'or, LA7si fos ric de REcop i volta, REmsi tingués aquesta LAmsort i la SImforça que comMI7porta.
LAJo la vaig veure un dia FA#mclar sota una llum que m'enceREgava, i quan la vaig gosar miSImrar, ella em torMI7nava la miraLAda.
I ara en les nits que em gronxa el FA#mmar, quan vaig mirar la lluna REclara, ja no hi sé veure més que SImun far des d'on MIsomriu la seva caLAra.
Si sabés espeFA#mrar durant molts REanys, si MI7pogués somniar que LAmsón només insFA#mtants.
MILA
DOHaver de ser valent i arLAmdit, no sentir el mal de cap feFArida... I en el meu cor, quan ve la REm7nit, creure que SOLvisc una altra viDOda. Veure tanta aigua i patir LAmset, gronxar-me tant, però no als teus FAbraços, buscar els teus ulls en els REmestels, imagiMI7nar que no fa LAmfred.
Si tingués un MImsac ple d'or, si fos ric de cop i volREta, FAsi tingués aREmquesta sort LAm i la força que comMIporta, LAm al primer insFAtant que toqués REmport, SOL se m'obriMI7ria aquella LAporta.
I ara ens veuríeu abraFA#mçats vivint l'amor d'una altra viREda, mirant el mar des d'un SImjardí, imaMIginant que no té LAfi.
MISi saLAbés, si sabés espeSOLmrar MIdurant molts anys, RE si poMIgués somniar.
Que són noLAmés instants! MIQue són noLAmés instants.