Cançó d'Osman (Acords)

Si sabés esperar

Acords Acords
Dagoll Dagom
dagoll dagom mar i cel original off broadway cast
dagoll dagom mar i cel original off broadway cast
LAmSi sabés espeMIrar
LA7durant molts REanys,
REmsi pogués somLAmniar
que són només insSImtants. MI7

LAmSi tingués un sac ple MI7d'or,
LA7si fos ric de REcop i volta,
REmsi tingués aquesta LAmsort
i la SImforça que comMI7porta.

LAJo la vaig veure un dia FA#mclar
sota una llum que m'enceREgava,
i quan la vaig gosar miSImrar,
ella em torMI7nava la miraLAda.

I ara en les nits que em gronxa el FA#mmar,
quan vaig mirar la lluna REclara,
ja no hi sé veure més que SImun far
des d'on MIsomriu la seva caLAra.

Si sabés espeFA#mrar
durant molts REanys,
si MI7pogués somniar que LAmsón només insFA#mtants.

MI LA

DOHaver de ser valent i arLAmdit,
no sentir el mal de cap feFArida...
I en el meu cor, quan ve la REm7nit,
creure que SOLvisc una altra viDOda.
Veure tanta aigua i patir LAmset,
gronxar-me tant, però no als teus FAbraços,
buscar els teus ulls en els REmestels,
imagiMI7nar que no fa LAmfred.

Si tingués un MImsac ple d'or,
si fos ric de cop i volREta,
FAsi tingués aREmquesta sort LAm
i la força que comMIporta, LAm
al primer insFAtant que toqués REmport, SOL
se m'obriMI7ria aquella LAporta.

I ara ens veuríeu abraFA#mçats
vivint l'amor d'una altra viREda,
mirant el mar des d'un SImjardí,
imaMIginant que no té LAfi.

MISi saLAbés,
si sabés espeSOLmrar
MIdurant molts anys, RE
si poMIgués somniar.

Que són noLAmés instants!
MIQue són noLAmés instants.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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