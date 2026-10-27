LAmJa la lluna baixa amb camisola d’or LAma banyar-se en un bassal amb sabó. FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DOMI7LAm
LAmJa la lluna baixa molt feliç cap allà LAma empolvorar-se amb sucre el nas. FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DOMI7LAm
LAmJa a la lluna li ha vingut la tos LAmpel menjar amb dos palets l’arròs. FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DOMI7LAm
LAmJa la lluna baixa per aquí, el seu quimono diu no-no i ella sí. FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DOMI7LAm
LAmJa la lluna de puntetes ve, en una tasseta xinesa pren el te. FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DOMI7LAm
LAmJa la lluna baixa en tobogan voleiant l’ombrel·la de safrà. FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu, DOMI7LAm MI7se l’emporta a xiu-LAmkiu, se l’emMI7porta a xiu-kiu, se LAml’emporta a MI7xiu-kiu. LAm