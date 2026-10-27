Cançó de banyar la lluna (Acords)

Ja la lluna baixa amb camisola d’or

Acords Acords
La Fada Despistada
LAmJa la lluna baixa amb camisola d’or
LAma banyar-se en un bassal amb sabó.
FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DO MI7 LAm

LAmJa la lluna baixa molt feliç cap allà
LAma empolvorar-se amb sucre el nas.
FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DO MI7 LAm

LAmJa a la lluna li ha vingut la tos
LAmpel menjar amb dos palets l’arròs.
FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DO MI7 LAm

LAmJa la lluna baixa per aquí, el seu quimono diu no-no i ella sí.
FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DO MI7 LAm

LAmJa la lluna de puntetes ve, en una tasseta xinesa pren el te.
FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu. DO MI7 LAm

LAmJa la lluna baixa en tobogan voleiant l’ombrel·la de safrà.
FAQui la pesqui amb una canyeta de bambú se l’emporta a xiu-kiu, DO MI7 LAm
MI7se l’emporta a xiu-LAmkiu, se l’emMI7porta a xiu-kiu, se LAml’emporta a MI7xiu-kiu. LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi