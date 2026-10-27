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Cançó de fer camí (ft Mireia Vives) (Acords)

Vols venir a la meva barca?

Acords Acords
Borja Penalba

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FAVols venir a la meva SI♭barca?
LAm-Hi ha DO7sus4/SOLvioletes a desFAdir!
Anirem lluny sense SOLm11recança
SI♭d’allò que hauDOrem deixat aFAquí.

Anirem lluny sense reSI♭cança
LAm-i seDO7sus4/SOLrem dues, serem FAtres.
Veniu, veniu a la nosSOLm11tra barca,
SI♭les veles alDOtes, el cel oFAbert.

FAmHi haurà rems per a tots els DOmbraços
RE♭-i serem quatre, serem LA♭cinc!-
SI♭mi els nosRE♭tres ulls, estels esFAmparsos,
RE♭oblidaSI♭mran tots els conDO7fins.

FAmPartim pel març amb la venDOmtada
RE♭i amb núvols de cor trasLA♭balsat.
SI♭mSí, serem RE♭vint, serem quaFAmranta,
RE♭amb la lluSI♭mna per estenDO7dard.

FAmBruixes d’ahir, bruixes del DOmdia,
RE♭ens trobarem a plena LA♭mar.
SI♭mArreu s’esRE♭camparà la FAmvida
RE♭com una SI♭mdansa vegeDO7tal. MI♭7

LA♭Dins la pell de l’ona saRE♭lada
DOmserem cinc-SI♭mcentes, serem LA♭mil.
Perdrem el compte a la tomSI♭mbada.
RE♭Juntes faMI♭rem nostra LA♭la nit.

Perdrem el compte a la tomSI♭mbada.
RE♭Juntes faMI♭rem nostra LA♭la nit.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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