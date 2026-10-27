A les
LAnits,
el vent
REbressola
paraules
MIvelles
entre
LAbarrancs,
camins o
LAcults,
estreles
REsàvies,
llum a les
MIcares,
timó a
LAles mans,
el teu som
REriure
guarint fe
LArides,
una clari
MIana,
silen
LAcis crus.
Desperta
REl’alba,
cau la ro
DO#msada,
tot el que es
MItime
m’ho dones
LAtu.
A les
LAnits,
el vent
REbressola
remors que
MIvénen
d’un vell
LApaís,
boscos an
LAtics,
masos
REen runes,
aigües que
MIbrollen
de terra
LAendins.
Besar la
REvida,
sentir l’o
LArigen,
una savi
MIesa
uni
LAversal,
les branques
REfràgils
d’arrels pro
DO#mfundes,
tot el que es
MItime
m’ho dones
LAtu. RE LA RE LA RE DO#m MI LA
A les
LAnits,
el vent bres
REsola
onades
MIblanques
un far llu
LAnyà,
penya-se
LAgats,
cales de
REsertes,
una fo
MIguera
a vora el
LAmar.
Llançar les
REpenes,
hissar les
LAveles,
a primera
MIhora
salparem
LAlluny. RELa pau salvatge,
les galtes
DO#mfredes,
tot el que es
MItime
m’ho dones
LAtu.
A les
LAnits,
el vent bres
REsola
valls de si
MIlencis
i ametlers
LAblancs,
sembres d’a
LAhir,
collites
REd’ara,
la nostra histò
MIria
que ha perdu
LArat.
L’amor de
REviure,
sentint-nos
LAlliures,
un vers als
MIllavis
i el fruit ma
LAdur,
cantar en veu
REbaixa
quan cau la
DO#mlluna,
tot el que es
MItime
m’ho dones
LAtu. RE LA RE LA RE RE DO#m MI LA x8
el vent
paraules
entre
camins o
estreles
llum a les
timó a
el teu som
guarint fe
una clari
silen
Desperta
cau la ro
tot el que es
m’ho dones
A les
el vent
remors que
d’un vell
boscos an
masos
aigües que
de terra
Besar la
sentir l’o
una savi
uni
les branques
d’arrels pro
tot el que es
m’ho dones
A les
el vent bres
onades
un far llu
penya-se
cales de
una fo
a vora el
Llançar les
hissar les
a primera
salparem
les galtes
tot el que es
m’ho dones
A les
el vent bres
valls de si
i ametlers
sembres d’a
collites
la nostra histò
que ha perdu
L’amor de
sentint-nos
un vers als
i el fruit ma
cantar en veu
quan cau la
tot el que es
m’ho dones