Cançó de la son (Acords)

Cançó de la son

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls cendra i or
smoking souls cendra i or
DO REm LA#
DO REm FA x2

Cançó de la DOson,
avui no desLA#pertaran,
FAdarrere les façanes
dormiLA#ran tranquils.
Les dones de DOdol avui REm
vesteixen amb LA#vestits blancs;
canDOsades de ploREmrar,
avui voLA#len ballar.

DO REm LA#
DO REm FA x2

Cançó de la DOson,
muntanyes de cenLA#dra i or.
FACaminen per les faldes
hòmens LA#plens de por.
I agafen DOles armes REm
creient-se que LA#són valents;
penDOsant-se que si moREmren,
ploraLA#ran per ells.

Encara que tinguem DOson,
desFAperta, que ara és el nostre torn i aDOnem.
La nostra gent està espeLA#rant.

Batalles fetes canDOçons;
noFAsaltres dormirem pels raDOcons
creant de nou el nostre LA#món.

REmVoldrem viure aDOcí,
traçar el caLA#mí,
REmmirar-nos de front als DOulls
de nord a LA#sud.
FAEooooo! Eoooo! DOEoooo! Eooooo!
I que LA#sàpigues que sempre estaré ací.

DOHemen gaudela
LA#edozertarako prest.
ItDOzalen artean argia LA#gordetzen,
DOzeruREmmugan LA#izar biltzen,
DOerrautsa FAbilakatuz LA#urre.

Encara que tinguem DOson,
desFAperta, que ara és el nostre torn i aDOnem.
La nostra gent està espeLA#rant.

Batalles fetes canDOçons;
noFAsaltres dormirem pels raDOcons
creant de nou el nostre LA#món.

Gudu zelai kanDOtu
aFAbosteko ordua datorkiDOgu
mundu berri bat sor dezaLA#gun.

REmVoldrem viure aDOcí,
traçar el caLA#mí,
REmmirar-nos de front als DOulls
de nord a LA#sud.
FAEooooo! Eoooo! DOEoooo! Eooooo!
Eta LA#hortxe egongo naizela jakin.
REmVoldrem viure aDOcí,
traçar el caLA#mí,
REmmirar-nos de front als DOulls
de nord a LA#sud.
FAEooooo! Eoooo! DOEoooo! Eooooo!
Eta LA#hortxe egongo naizela jakin.

REm LAm LA# DO x2

REmMai saLAmbran que haurem soLA#miat,
desDOpertarem valents,
REmcanLAmsats d’anar LA#callant.

REmEscriuLAmrem en aLA#quells fulls
com DOhem guanyat la son;
REmaLAmra cal caLA#minar.

REmFins el LAmvent està LA#buscant
les DOales per a volar
REmels LAmsomnis més LA#gegants.

REmLa baLAmtalla ha deLA#rivat,
i DOara lluitem més forts.
REmUn guèiLAmser d’espeLA#rança
en DOla ciutat més morta.

REmAlça’t, LAmel cos ja no desLA#cansa,
la DOment em diu: aguanta,
REmi el cor LAmbombeja amb força, i aLA#vança.

REmHem veLAmnut tota LA#la sort;
ja DOno podem dormir,
REmles bèstiLAmes que aliLA#menten
el DOdolor han mort avui.

REmI deiLAmxa el teu LA#treball;
canDOviem-nos de ciutat,
REmtapem-LAmnos, que LA#la nit
pot DOser eterna si estem sols.

REmNo deiLAmxes que LA#ningú
aDOpague mai la llum
REmque briLAmlla en els LA#teus ulls,
que DOens fan de guia si estem lluny.

REmI aLAmvui hauré soLA#miat;
desDOpertaré valent,
REmi cantaLAmré de nou LA#per tu
la DOcançó de la son.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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