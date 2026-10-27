Cançó de la DOson, avui no desLA#pertaran, FAdarrere les façanes dormiLA#ran tranquils. Les dones de DOdol avui REm vesteixen amb LA#vestits blancs; canDOsades de ploREmrar, avui voLA#len ballar.
DOREmLA# DOREmFA x2
Cançó de la DOson, muntanyes de cenLA#dra i or. FACaminen per les faldes hòmens LA#plens de por. I agafen DOles armes REm creient-se que LA#són valents; penDOsant-se que si moREmren, ploraLA#ran per ells.
Encara que tinguem DOson, desFAperta, que ara és el nostre torn i aDOnem. La nostra gent està espeLA#rant.
Batalles fetes canDOçons; noFAsaltres dormirem pels raDOcons creant de nou el nostre LA#món.
REmVoldrem viure aDOcí, traçar el caLA#mí, REmmirar-nos de front als DOulls de nord a LA#sud. FAEooooo! Eoooo! DOEoooo! Eooooo! I que LA#sàpigues que sempre estaré ací.
DOHemen gaudela LA#edozertarako prest. ItDOzalen artean argia LA#gordetzen, DOzeruREmmugan LA#izar biltzen, DOerrautsa FAbilakatuz LA#urre.
Encara que tinguem DOson, desFAperta, que ara és el nostre torn i aDOnem. La nostra gent està espeLA#rant.
Batalles fetes canDOçons; noFAsaltres dormirem pels raDOcons creant de nou el nostre LA#món.
Gudu zelai kanDOtu aFAbosteko ordua datorkiDOgu mundu berri bat sor dezaLA#gun.
REmVoldrem viure aDOcí, traçar el caLA#mí, REmmirar-nos de front als DOulls de nord a LA#sud. FAEooooo! Eoooo! DOEoooo! Eooooo! Eta LA#hortxe egongo naizela jakin. REmVoldrem viure aDOcí, traçar el caLA#mí, REmmirar-nos de front als DOulls de nord a LA#sud. FAEooooo! Eoooo! DOEoooo! Eooooo! Eta LA#hortxe egongo naizela jakin.
REmLAmLA#DO x2
REmMai saLAmbran que haurem soLA#miat, desDOpertarem valents, REmcanLAmsats d’anar LA#callant.
REmEscriuLAmrem en aLA#quells fulls com DOhem guanyat la son; REmaLAmra cal caLA#minar.
REmFins el LAmvent està LA#buscant les DOales per a volar REmels LAmsomnis més LA#gegants.
REmLa baLAmtalla ha deLA#rivat, i DOara lluitem més forts. REmUn guèiLAmser d’espeLA#rança en DOla ciutat més morta.
REmAlça’t, LAmel cos ja no desLA#cansa, la DOment em diu: aguanta, REmi el cor LAmbombeja amb força, i aLA#vança.
REmHem veLAmnut tota LA#la sort; ja DOno podem dormir, REmles bèstiLAmes que aliLA#menten el DOdolor han mort avui.
REmI deiLAmxa el teu LA#treball; canDOviem-nos de ciutat, REmtapem-LAmnos, que LA#la nit pot DOser eterna si estem sols.
REmNo deiLAmxes que LA#ningú aDOpague mai la llum REmque briLAmlla en els LA#teus ulls, que DOens fan de guia si estem lluny.
REmI aLAmvui hauré soLA#miat; desDOpertaré valent, REmi cantaLAmré de nou LA#per tu la DOcançó de la son.