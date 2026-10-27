Intro:
LA MI LADoncs era un rei que tenia MIel castell a la mun LAtanya, REtot el que es veia era LAseu: terres, MI7→pous, ar MI→bres i LAcases, REi al matí des de la LAtorre cada MI7→dia MI→les comp LAtava.
La gent no estimava el rei,
MIi ell tampoc no els esti LAmava, REperquè de comptar en sa LAbia, però a MI7→mor, no MI→li'n que LAdava. SImCada cosa tenia un DO#mpreu: la SIm→terra, els MI→homes, les LAcases.
Un dia un noi del seu regne
MIvora el castell va po LAsar-se. REI va dir aquesta can LAçó amb veu MI7→trista MI→però LAclara. SImI va dir aquesta DO#mcançó amb veu SIm→trista MI→però LAclara:
Quan vindrà el dia que
DO#ml'home SImvalgui més que pous i LAcases, SImmés que les terres més DO#mbones, SIm→més que les MI→plantes i els LAarbres? SImQuan vindrà el dia que DO#ml'home
no se'l
SIm→pese amb MI→les ba LAlances?
El rei, que va sentir el noi,
MI→el va fer a MI7→gafar i, amb LAràbia, REva ordenar que li do LAnessin cent cin MI7quanta basto LAnades REi a la torre el va tan LAcar, casti MI7→gat a MI→pa i LAaigua.
Però el poble encara sap
MI→la cançó MI7→de les ba LAlances, REi quan s'ajunten els LAhomes, rient MI→i plo MI7→rant la LAcanten, REi quan s'ajunten els LAhomes, rient MI→i plo MI7→rant la LAcanten.
La gent no estimava el rei,
Un dia un noi del seu regne
Quan vindrà el dia que
no se'l
El rei, que va sentir el noi,
Però el poble encara sap