Cançó de les balances (Acords)

Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor un entre tants cronica d un temps
ovidi montllor un entre tants cronica d un temps
Intro: LA MI

LADoncs era un rei que tenia MIel castell a la munLAtanya,
REtot el que es veia era LAseu: terres, MI7→pous, arMI→bres i LAcases,
REi al matí des de la LAtorre cada MI7→dia MI→les compLAtava.

La gent no estimava el rei, MIi ell tampoc no els estiLAmava,
REperquè de comptar en saLAbia, però aMI7→mor, no MI→li'n queLAdava.
SImCada cosa tenia un DO#mpreu: la SIm→terra, els MI→homes, les LAcases.

Un dia un noi del seu regne MIvora el castell va poLAsar-se.
REI va dir aquesta canLAçó amb veu MI7→trista MI→però LAclara.
SImI va dir aquesta DO#mcançó amb veu SIm→trista MI→però LAclara:

Quan vindrà el dia que DO#ml'home
SImvalgui més que pous i LAcases,
SImmés que les terres més DO#mbones,
SIm→més que les MI→plantes i els LAarbres?
SImQuan vindrà el dia que DO#ml'home
no se'l SIm→pese amb MI→les baLAlances?

El rei, que va sentir el noi, MI→el va fer aMI7→gafar i, amb LAràbia,
REva ordenar que li doLAnessin cent cinMI7quanta bastoLAnades
REi a la torre el va tanLAcar, castiMI7→gat a MI→pa i LAaigua.

Però el poble encara sap MI→la cançó MI7→de les baLAlances,
REi quan s'ajunten els LAhomes, rient MI→i ploMI7→rant la LAcanten,
REi quan s'ajunten els LAhomes, rient MI→i ploMI7→rant la LAcanten.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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