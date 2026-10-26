SOLmQuan la pluja fa remor de tren, SOLmquan la gent s’afanya pel carrer, FAquan s’encén un llum, sempre es fa més gran la SOLmtristesa.
SOLmVaig pintant somriures de paper, SOLmsospesant el temps entre les mans. FAL’aire s’ha enfosquit i la nova nit passa SOLmde pressa.
SI♭I l’hivern, que ja arribat, DOmporta vora el foc el MI♭pensament d’altres temps miFAllors. SI♭I els carrers engalanats amb DOmels llums de colors et MI♭fan sorgir entre els meus reFAcords de NaSOLmdal.
SOLmEstirat sobre un jardí de neu, SOLmfaig dormir les mans dins de l’abric. FAMiro cap al cel i el veig tremolar com un esSOLmtel.
SOLmTirem pedres a tots els fanals, SOLmcaminant amb el pas imprecís. FAVolem veure si hi ha, darrere el núvol gris, la nostra estreSOLmlla.
SI♭I l’hivern, que ja arribat, DOmporta vora el foc el MI♭pensament d’altres temps miFAllors. SI♭I els carrers engalanats amb DOmels llums de colors et MI♭fan sorgir entre els meus reFAcords de NaSOLmdal.
Tants desitjos de prosFAperitat, SOLmla tendresa es fa proviFAsional. SI♭Tan de bo tot això DOmfos real i MI♭es quedés aquí molt més enFAllà de NaSOLmdal.
SI♭I l’hivern, que ja arribat, DOmporta vora el foc el MI♭pensament d’altres temps miFAllors. SI♭I els carrers engalanats amb DOmels llums de colors et MI♭fan sorgir entre els meus reFAcords de NaSOLmdal.
MImQuan la pluja fa remor de tren, MImquan la gent s’afanya pel carrer, REquan s’encén un llum, sempre es fa més gran la trisMImtesa.
MImVaig pintant somriures de paper, MImsospesant el temps entre les mans. REL’aire s’ha enfosquit i la nova nit passa de MImpressa.
SOLI l’hivern, que ja arribat, LAmporta vora el foc el DOpensament d’altres temps REmillors. SOLI els carrers engalanats amb LAmels llums de colors et DOfan sorgir entre els meus reREcords de NaMImdal.
MImEstirat sobre un jardí de neu, MImfaig dormir les mans dins de l’abric. REMiro cap al cel i el veig tremolar com un esMImtel.
MImTirem pedres a tots els fanals, MImcaminant amb el pas imprecís. REVolem veure si hi ha, darrere el núvol gris, la nostra estreMImlla.
SOLI l’hivern, que ja arribat, LAmporta vora el foc el DOpensament d’altres temps REmillors. SOLI els carrers engalanats amb LAmels llums de colors et DOfan sorgir entre els meus reREcords de NaMImdal.
Tants desitjos de REprosperitat, MImla tendresa es fa REprovisional. SOLTan de bo tot això fos LAmreal i DOes quedés aquí molt més enREllà de NaMImdal.
SOLI l’hivern, que ja arribat, LAmporta vora el foc el DOpensament d’altres temps REmillors. SOLI els carrers engalanats amb LAmels llums de colors et DOfan sorgir entre els meus reREcords de NaMImdal.