LAmSé que en un lloc lluny potSOLser algú hi hauLAmrà
DOque avui no obri la boSOLtella de xamLAmpany;
sé que en un lloc lluny potSOLser algú pensaLAmrà
DOque en altres racons hi SOLresten boques amb LAmfam.
MImPerò serà tan REmestranya LAmgent MIm LAm
MImla que dubtaREmrà un moLAmment MIm LAm
MImper donar la LAmmà
MImal que no és gerLAmmà.
DOI els que amb gran soroll
SOLvolem fer un nou LAmmón,
MImavui, aquesta MI7nit, direm LAmno, MIm LAm
DOi pels que l'avui
SOLés com el LAmpassat,
MImtampoc trauran MI7la seva LAmmà. MIm LAm
I els que mudats anem SOLa missa del LAmgall
DOno resem amb altra SOLcara que no LAmcal.
Fora de l'església hi SOLha homes ben LAmcecs;
DOla nostra boira els hi SOLtapa el camí del LAmvent.
MImPerò serà tan REmestranya LAmgent MIm LAm
MImque amb la torxa REmcremi el LAmvent MIm LAm
MImper donar la LAmllum
MImentre tot el LAmfum.
DOI els que hem cridat
SOLtots som ben iLAmguals.
MImAvui tancarem MI7junts la LAmporMImta LAm
DOi demà vindrà
SOLun nou desperLAmtar;
MImningú tindrà MI7la cara LAmroja. MIm LAm
Però sé que en un lloc lluny SOLpotser algú hi hauLAmrà
DOque al veure'm digui: SOLcalla, ningú ha escolLAmtat,
ninMImgú ha escolLAmtat, ningú ha escolMI7tat, ningú ha escolLAmtat,
ninMImgú ha escolLAmtat, ningú ha escolMI7tat, ningú ha escolLAmtat.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.