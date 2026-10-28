Les his
LAmtòries que em fan més REpor
són les que no
SOLhan ni comen MImçat,
les que et
LAmdeixen la sensaci REó
que un a
SOLmor s'ha conge MImlat.
Jo les
LAm7miro i se'n REvan
vo
SOLlant a un altre cos que no em per MImtany,
i m'a
LAm7grada pen REsar
que
SOLtot aquest desig es va fent MImgran.
I a
LAmsota del meu llit jo hi guardo REcoses
que
SOLmai les obriré per no fer MImnosa,
i el
LAmmón, jo crec, seria una altra REcosa
si
SOLtots vivim l'amor que se'ns pro MImposa.
I
LAm7a la primavera els cossos REvan SOLben MImbojos
i
LAm7a la primavera els cossos REsón SOLtan MImdolços
i
LAm7a la primavera la ciu REtat SOLés MImnostra
i
LAm7a la primavera els ani REmals SOLho MImnoten. LAm RE SOL MIm LAm RE SOL MIm
Les his
LAmtòries que em fan més REpor
són les que
SOLmai no han ater MImrat,
les que
LAmmoren a la tar REdor
sense un pe
SOLtó, sense un comi MImat.
Jo les
LAmmiro i se'n REvan
vo
SOLlant a un altre cos que no em per MImtany,
i m'a
LAmgrada pen REsar
que
SOLtot aquest desig es va fent MImgran.
I a
LAm7sota del meu llit jo hi guardo REcoses
que
SOLmai les obriré per no fer MImnosa,
i el
LAm7món, jo crec, seria una altra REcosa
si
SOLtots vivim l'amor que se'ns pro MImposa.
I
LAm7a la primavera els cossos REvan SOLben MImbojos
i
LAm7a la primavera els cossos REsón SOLtan MImdolços
i
LAm7a la primavera la ciu REtat SOLés MImnostra
i
LAm7a la primavera els ani REmals SOLho MImnoten.
són les que no
les que et
que un a
Jo les
vo
i m'a
que
I a
que
i el
si
I
i
i
i
Les his
són les que
les que
sense un pe
Jo les
vo
i m'a
que
I a
que
i el
si
I
i
i
i