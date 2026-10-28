Cançó de primavera (Acords)

Les històries que em fan més por

Acords Acords
Rigoberta Bandini
rigoberta bandini canco de primavera
rigoberta bandini canco de primavera
Les hisLAmtòries que em fan més REpor
són les que no SOLhan ni comenMImçat,
les que et LAmdeixen la sensaciREó
que un aSOLmor s'ha congeMImlat.

Jo les LAm7miro i se'n REvan
voSOLlant a un altre cos que no em perMImtany,
i m'aLAm7grada penREsar
que SOLtot aquest desig es va fent MImgran.

I a LAmsota del meu llit jo hi guardo REcoses
que SOLmai les obriré per no fer MImnosa,
i el LAmmón, jo crec, seria una altra REcosa
si SOLtots vivim l'amor que se'ns proMImposa.
I LAm7a la primavera els cossos REvan SOLben MImbojos
i LAm7a la primavera els cossos REsón SOLtan MImdolços
i LAm7a la primavera la ciuREtat SOLés MImnostra
i LAm7a la primavera els aniREmals SOLho MImnoten.

LAm RE SOL MIm LAm RE SOL MIm

Les hisLAmtòries que em fan més REpor
són les que SOLmai no han aterMImrat,
les que LAmmoren a la tarREdor
sense un peSOLtó, sense un comiMImat.

Jo les LAmmiro i se'n REvan
voSOLlant a un altre cos que no em perMImtany,
i m'aLAmgrada penREsar
que SOLtot aquest desig es va fent MImgran.

I a LAm7sota del meu llit jo hi guardo REcoses
que SOLmai les obriré per no fer MImnosa,
i el LAm7món, jo crec, seria una altra REcosa
si SOLtots vivim l'amor que se'ns proMImposa.
I LAm7a la primavera els cossos REvan SOLben MImbojos
i LAm7a la primavera els cossos REsón SOLtan MImdolços
i LAm7a la primavera la ciuREtat SOLés MImnostra
i LAm7a la primavera els aniREmals SOLho MImnoten.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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