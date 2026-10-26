Cançó de rem i de vela (Acords)

Entre les barques quan passa l'amor

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach el meu amic el mar
lluis llach el meu amic el mar
DOEntre les barques quan passa l'amor,
SOLno duu la fúria de crits ni besades.
LAmL'amor que FApassa a la DOvora del SOLmar
LAmés blau verdós i fleMIxible com LAml'aigua. SOL7

DOPerquè a la platja hi arribi l'amor,
SOLhem de tenir una miqueta de calma
LAmi una gaFAvina pel DOcel adorSOLmit,
LAmuna gavina i un MIaigua ben LAmblava. SOL7
DOL'amor que passa a la vora del mar
SOLvol que tot just es bellugui la barca,
LAmvol a la veFAla una DOmica de SOLvent,
LAmperò té por de senMItir les oLAmnades. SOL7
DOVol una galta que es deixi besar,
SOLperò que hi posi una certa recança;
LAml'amor que es FAviu a la DOvora del SOLmar
LAmés un amor de molt MIpoques paLAmraules. SOL7
DOEntre les barques quan passa l'amor,
SOLno vol ni plors ni gemecs ni rialles.
LAmL'amor que pasFAsa a la DOvora del SOLmar
LAmés un sospir que baMItega com LAml'aigua. SOL7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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