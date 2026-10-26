DOEntre les barques quan passa l'amor, SOLno duu la fúria de crits ni besades. LAmL'amor que FApassa a la DOvora del SOLmar LAmés blau verdós i fleMIxible com LAml'aigua. SOL7
DOPerquè a la platja hi arribi l'amor, SOLhem de tenir una miqueta de calma LAmi una gaFAvina pel DOcel adorSOLmit, LAmuna gavina i un MIaigua ben LAmblava. SOL7 DOL'amor que passa a la vora del mar SOLvol que tot just es bellugui la barca, LAmvol a la veFAla una DOmica de SOLvent, LAmperò té por de senMItir les oLAmnades. SOL7 DOVol una galta que es deixi besar, SOLperò que hi posi una certa recança; LAml'amor que es FAviu a la DOvora del SOLmar LAmés un amor de molt MIpoques paLAmraules. SOL7 DOEntre les barques quan passa l'amor, SOLno vol ni plors ni gemecs ni rialles. LAmL'amor que pasFAsa a la DOvora del SOLmar LAmés un sospir que baMItega com LAml'aigua. SOL7