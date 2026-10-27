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Cançó del noi dels cabells llargs (Acords)

Mireu que estic sol

Acords Acords
Els 3 Tambors
SOLMireu que estic sol,
acabo MImde deixar els amics,
els nois i les noDOies m'han dit adéu
o fins deREmà.

SOLMiro cap al cel,
i les esMImtrelles no m'estimen,
i a dins de les caDOses REla gent es posa a la taula.
SOLDesMImprés xerraran d'aquestes coses tan banals
com són la DOteREle, el treball o bé el futbol.

SOLElls MImes fumaran el seu cigarro
i, quan les dones no els senDOtin,
explicaran un xiste REverd.

SOLPerò MImmai DOno RErecordaran
SOLel MImnoi DOque REés mort a la guerra,
SOLa MIml'absurda guerra,
DOo a REqualsevol guerra
SOLque MImels homes s'inventen
DOperREquè hi morin els nois.

SOLJo MImno vull anar a casa aquesta nit,
no vull que em vegin els veDOïns
ara que estic ploRErant.

SOLVal més que creguin
que com MImsempre estic cantant
i es riguin dels meus cabells DOllargs
i diguin que soc un ximREplet.

SOLVal MImmés que no els treguem l'encant
i que la gent del meu carDOrer
es creguin que són un REiè-iè.

SOLPer MImquè DOno REveuen que estic trist?
SOLÉs MImque se n'adonen
que el DOmón REno és tan bonic?
SOLN'hi MImha que passen gana,
n'hi DOha REmolts molts a la guerra,
i SOLells sols MImparlen DOdel seu REfutbol.

SOLNaa MImnei DOno REne no nei no ne…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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