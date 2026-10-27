SOLMireu que estic sol, acabo MImde deixar els amics, els nois i les noDOies m'han dit adéu o fins deREmà.
SOLMiro cap al cel, i les esMImtrelles no m'estimen, i a dins de les caDOses REla gent es posa a la taula. SOLDesMImprés xerraran d'aquestes coses tan banals com són la DOteREle, el treball o bé el futbol.
SOLElls MImes fumaran el seu cigarro i, quan les dones no els senDOtin, explicaran un xiste REverd.
SOLPerò MImmai DOno RErecordaran SOLel MImnoi DOque REés mort a la guerra, SOLa MIml'absurda guerra, DOo a REqualsevol guerra SOLque MImels homes s'inventen DOperREquè hi morin els nois.
SOLJo MImno vull anar a casa aquesta nit, no vull que em vegin els veDOïns ara que estic ploRErant.
SOLVal més que creguin que com MImsempre estic cantant i es riguin dels meus cabells DOllargs i diguin que soc un ximREplet.
SOLVal MImmés que no els treguem l'encant i que la gent del meu carDOrer es creguin que són un REiè-iè.
SOLPer MImquè DOno REveuen que estic trist? SOLÉs MImque se n'adonen que el DOmón REno és tan bonic? SOLN'hi MImha que passen gana, n'hi DOha REmolts molts a la guerra, i SOLells sols MImparlen DOdel seu REfutbol.