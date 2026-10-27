DOAh! FASi DOtu SOLvinguessis a la Plana de Vic, DOt'ensenyaria tots FAels marges del voltant DOmenSOLtre DOtu me l'estàs pelant. AFAvui tots els pagesos DOvan SOLbaixant cap al mercat DOamb la butxaca plena FAi el cap ben enlairat, DOa SOLcasa DOde les meuques han parat.
SOLDe DOles muntanyes tots baixaran, SOLa DOles muntanyes tots tornaran. SOLDO SOLMés DOsi tu arribes a mitja nit ens SOLtrobaDOràs en el brogit.
La FAMaDOria SOLde Vic et posarà a to; DOencara que resti FAli resti retentiva, DOés SOLbona, DObona de debó. En FATon, el bordegàs, DOdiu SOLque a ell li agrada el Johnny Cash; DOtambé diu que escolta country, FAwestern i blue grass. DOMés SOLauDOtèntic que ell no en trobaràs.
SOLDe DOles muntanyes tots baixaran, SOLa DOles muntanyes tots tornaran. SOLDO SOLMés DOsi tu arribes a mitja nit ens SOLtrobaDOràs en el brogit.
AFAquesta és la nostra terra DOi aSOLquí ens plantaran DOFA DOels SOLquaDOtre trujots que quedaran. I FAbones les botifarres, DOpor SOLeso, xurry, tienes que venir, DOque a cap altre lloc, FAcap altre lloc del món DOtroSOLbaDOràs millors embotits.