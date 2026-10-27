Cançó del pagès (Acords)

Ah! Si tu vinguessis a la Plana de Vic

Acords Acords
Strombers
strombers 10 anys de festa illegal live
strombers 10 anys de festa illegal live
DOAh! FASi DOtu SOLvinguessis a la Plana de Vic,
DOt'ensenyaria tots FAels marges del voltant
DOmenSOLtre DOtu me l'estàs pelant.
AFAvui tots els pagesos
DOvan SOLbaixant cap al mercat
DOamb la butxaca plena
FAi el cap ben enlairat,
DOa SOLcasa DOde les meuques han parat.

SOLDe DOles muntanyes tots baixaran,
SOLa DOles muntanyes tots tornaran.
SOL DO
SOLMés DOsi tu arribes a mitja nit
ens SOLtrobaDOràs en el brogit.

La FAMaDOria SOLde Vic et posarà a to;
DOencara que resti
FAli resti retentiva,
DOés SOLbona, DObona de debó.
En FATon, el bordegàs,
DOdiu SOLque a ell li agrada el Johnny Cash;
DOtambé diu que escolta country,
FAwestern i blue grass.
DOMés SOLauDOtèntic que ell no en trobaràs.

SOLDe DOles muntanyes tots baixaran,
SOLa DOles muntanyes tots tornaran.
SOL DO
SOLMés DOsi tu arribes a mitja nit
ens SOLtrobaDOràs en el brogit.

AFAquesta és la nostra terra
DOi aSOLquí ens plantaran
DO FA
DOels SOLquaDOtre trujots que quedaran.
I FAbones les botifarres,
DOpor SOLeso, xurry, tienes que venir,
DOque a cap altre lloc,
FAcap altre lloc del món
DOtroSOLbaDOràs millors embotits.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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