Cançó ingràvida (Acords)

Me'n vaig, aquí tampoc no és a casa

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet viatge a montserrat
quimi portet viatge a montserrat
MI SIm
MI SIm RE

MIMe'n vaig, aquí tampoc no és a casa;
la SImdolçor dels teus besos m'havia enganyat.
MINo soc fràgil, ho sento;
t'esSImtimo de tot cor, però viuré REsense tu.

MI SIm
MI SIm RE

MIRoses pansides pels racons,
SImvestits de núvia apedaçats,
MIla clau i el duro del meu cor,
SImi el futur s'ha torREnat passat.

MIMe'n vaig, aquí tampoc no és a casa;
SIml'olor de la teva pell m'havia enganyat.
MIPotser sí que soc fràgil,
SImperò la meva fragilitat no és REcomercial.
MIMúsica, darrera amiga,
fes-SImnos savis i ingràvids, lliura'ns del dolor.
MIHe d'anar-me'n a casa;
l'úSImnic problema és que mai no REl'he trobat.

MI SIm
MI SIm RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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