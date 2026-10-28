MI SIm
MI SIm RE
MIMe'n vaig, aquí tampoc no és a casa;
la SImdolçor dels teus besos m'havia enganyat.
MINo soc fràgil, ho sento;
t'esSImtimo de tot cor, però viuré REsense tu.
MI SIm
MI SIm RE
MIRoses pansides pels racons,
SImvestits de núvia apedaçats,
MIla clau i el duro del meu cor,
SImi el futur s'ha torREnat passat.
MIMe'n vaig, aquí tampoc no és a casa;
SIml'olor de la teva pell m'havia enganyat.
MIPotser sí que soc fràgil,
SImperò la meva fragilitat no és REcomercial.
MIMúsica, darrera amiga,
fes-SImnos savis i ingràvids, lliura'ns del dolor.
MIHe d'anar-me'n a casa;
l'úSImnic problema és que mai no REl'he trobat.
MI SIm
MI SIm RE
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