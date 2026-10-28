Te'n reFAcordes quan aLAmnàvem pels LA#boscos i pels caDOmins i a FAcada poble on paLAmràvem ens LA#cridaven: "PereDOgrins! No us fa LA#falta alguna DOcosa? Què us poFAdríem ofeLA#rir?" Me’n reSOLmcordo, me’n reDOcordo! Però LA#→què voDOleu de FAmi? LA#
Te’n reFAcordes aquell LAmcop a les LA#bodes del CaDOnà? Vam roFAbar 3000 amLAmpolles, vaia LA#taja vam piDOllar: "Sí, seLA#nyora! Que sí, seDOnyora, que he conFAvertit l'aigua en LA#vi." Me’n reSOLmcordo, me’n reDOcordo! Però LA#→què voDOleu de FAmi? LA#
I aFAquell diumenge al LAmtemple que era LA#dia de merDOcat? Vas fer FAfora a aquells niLAmnyatos que allà esLA#taven mendiDOgant. Que no hi ha LA#Cristu que et planti DOcara quan es FAtracta de reparLA#tir! Me’n reSOLmcordo, me’n reDOcordo! Però LA#→què voDOleu de FAmi? LAm
És veriLA#tat que me’n reDOcordo quan em FAvas mirar i vas LA#dir: "M’és iLA#gual del que DOparlin mentre es FArecordin de LA#mi." Me’n reSOLmcordo, me’n reDOcordo! Però LA#→què voDOleu de FAmi? LAmLA#DO