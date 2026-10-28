Cançó núm. 8. Te'n recordes (Acords)

Te’n recordes, te’n recordes. Uaaaaaa!

Acords Acords
La Ludwig Band
la ludwig band al limit de la tonalitat
la ludwig band al limit de la tonalitat
FATe’n recordes, LAmte’n recorLA#des. DOUaaaaaa!

Te'n reFAcordes quan aLAmnàvem
pels LA#boscos i pels caDOmins
i a FAcada poble on paLAmràvem
ens LA#cridaven: "PereDOgrins!
No us fa LA#falta alguna DOcosa?
Què us poFAdríem ofeLA#rir?"
Me’n reSOLmcordo, me’n reDOcordo!
Però LA#→què voDOleu de FAmi? LA#

Te’n reFAcordes aquell LAmcop
a les LA#bodes del CaDOnà?
Vam roFAbar 3000 amLAmpolles,
vaia LA#taja vam piDOllar:
"Sí, seLA#nyora! Que sí, seDOnyora,
que he conFAvertit l'aigua en LA#vi."
Me’n reSOLmcordo, me’n reDOcordo!
Però LA#→què voDOleu de FAmi? LA#

I aFAquell diumenge al LAmtemple
que era LA#dia de merDOcat?
Vas fer FAfora a aquells niLAmnyatos
que allà esLA#taven mendiDOgant.
Que no hi ha LA#Cristu que et planti DOcara
quan es FAtracta de reparLA#tir!
Me’n reSOLmcordo, me’n reDOcordo!
Però LA#→què voDOleu de FAmi? LAm

És veriLA#tat que me’n reDOcordo
quan em FAvas mirar i vas LA#dir:
"M’és iLA#gual del que DOparlin
mentre es FArecordin de LA#mi."
Me’n reSOLmcordo, me’n reDOcordo!
Però LA#→què voDOleu de FAmi? LAm LA# DO

Te’n reFAcordes, te’n reLAmcordes. LA#UaaaaDOaa!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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