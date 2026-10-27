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Cançó per a dues guitarres i un amor (Acords)

Temps passat on el futur fos l'astre del bon port

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor 4 02 42
ovidi montllor 4 02 42
Intro: LAm

LAmTemps passat on el futur fos l'astre del bon port.
Vaixell vell tot ple de MIcors
ben joves plens d'aLAmmor.

LAmUna veu, dues guitarres fortes. Vela al món.
Veles plenes del vent contraMIri,
indòmit. Veles-LAmcor.

Contra DOvent, unes guitarres canten
un bell REmcant, FA→un bell MIcant.
Una DOveu omple aquestes veles,
i omple el REmmón, FA→i omple el MImón.

LAmOmple el mar del vent de l'esperança, jorn a jorn.
Roden mars. Un foc de MIfar es crida. S'obren LAmcors.

LAmMariners de veus i de guitarres toquen moll.
Moll tot moll de pluja griMIsa i trista, sense LAmsol.

L'astre DOnou, el somni de la vida,
resta iREmgual. FA→Resta iMIgual.
Les canDOçons de les dues guitarres
i la REmveu FA→s'han queMIdat.

LAmS'han quedat al vell vaixell callades, i han tornat.
Han tornat a bufar fort les MIveles amb el LAmcant.

LAmEl vell cant, el cant de l'esperança, mar avant.
Dins la mar es perdran les guiMItarres i la LAmveu.

Adéu, aDOdéu, músiques i cançons,
vell vaiREmxell. FA→Vell vaiMIxell.
Què en DOserà d'ells, de la mar
i l'astre REmdel fuFA→tur? Del fuMItur?

LAmMar endins, cercant el port d'amor… Qui sap què?
Mar endins, cercant el port d'aMImor… Qui sap LAmquè?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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