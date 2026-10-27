Intro:
LAm LAmTemps passat on el futur fos l'astre del bon port.
Vaixell vell tot ple de
MIcors
ben joves plens d'a
LAmmor. LAmUna veu, dues guitarres fortes. Vela al món.
Veles plenes del vent contra
MIri,
indòmit. Veles-
LAmcor.
Contra
DOvent, unes guitarres canten
un bell
REmcant, FA→un bell MIcant.
Una
DOveu omple aquestes veles,
i omple el
REmmón, FA→i omple el MImón. LAmOmple el mar del vent de l'esperança, jorn a jorn.
Roden mars. Un foc de
MIfar es crida. S'obren LAmcors. LAmMariners de veus i de guitarres toquen moll.
Moll tot moll de pluja gri
MIsa i trista, sense LAmsol.
L'astre
DOnou, el somni de la vida,
resta i
REmgual. FA→Resta i MIgual.
Les can
DOçons de les dues guitarres
i la
REmveu FA→s'han que MIdat. LAmS'han quedat al vell vaixell callades, i han tornat.
Han tornat a bufar fort les
MIveles amb el LAmcant. LAmEl vell cant, el cant de l'esperança, mar avant.
Dins la mar es perdran les gui
MItarres i la LAmveu.
Adéu, a
DOdéu, músiques i cançons,
vell vai
REmxell. FA→Vell vai MIxell.
Què en
DOserà d'ells, de la mar
i l'astre
REmdel fu FA→tur? Del fu MItur? LAmMar endins, cercant el port d'amor… Qui sap què?
Mar endins, cercant el port d'a
MImor… Qui sap LAmquè?
Vaixell vell tot ple de
ben joves plens d'a
Veles plenes del vent contra
indòmit. Veles-
Contra
un bell
Una
i omple el
Roden mars. Un foc de
Moll tot moll de pluja gri
L'astre
resta i
Les can
i la
Han tornat a bufar fort les
Dins la mar es perdran les gui
Adéu, a
vell vai
Què en
i l'astre
Mar endins, cercant el port d'a