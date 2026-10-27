Sonava el
REmboom, el clap, vibrava el carrer.
Olor d'as
SI♭falt, records,
un beat de Premier. La veu dels
SOLmbarris,
pintant me
LAtàfores als quadres, REmrimant paisatges, musicant el verb.
Vos
REmho conte:
sis anys morint per
SI♭un projecte,
consciència neta i actes que sí que són e
SOLmxemples,
perquè el soroll dis
LAtrau, i ací hem buscat silenci,
respecte per
REmla gent que observa el temple.
Cançons
REmrebels i consentides,
res de llepar-nos les
SI♭velles ferides,
per què conviure amb l'odi quan aquí fora
SOLmhi ha
plaers que por
LAten nous punts de partida?
I he corre
REmgut i l'he cagada, era precís,
i he confós vida amb festa,
SI♭i pasta amb paradís.
Ja pare, mireu ací el cadàver des
SOLmpullat,
me'n vaig a la mun
LAtanya, el testament signat. REm SI♭ SOLm→ LA→ REm x2
I he après a ca
REmllar,
viure i oblidar els errors pas
REmsats,
i he per
SI♭dut papers,
i eixa llibertat fa olor a derro
REmta.
Per
SOLmquè anava jo a LAdeixar-me portar,
o a re
REmgalar res,
si som els millors dirigint la tro
REmpa?
He treballat amb la pressió del
REmtemps,
amb la dicció i amb la paraula adient, és un esforç in
REmtens.
Sabent, des del principi, que estaria expo
REmsat,
i és que hi ha goig i benefici, eixe és el pe
REmcat.
I he perdut algunes amis
REmtats
per tindre la banda que somia
REmva,
ara tinc més temps, no hobbys més
REmcars,
em queda pendent una digna retira
REmda.
Es tanca un cicle: victòri
REma,
la barca amarradeta, cançons podrint-se a la llibre
REmta.
Vos deixe ací el cadàver despu
REmllat,
el nostre llegat, prim, la faena fe
REmta. REmJo vos deixe ací un cadàver despullat, SI♭la mentira inconfessable i l'ansietat, SOLmles inco LAherències i els pe REmcats. REmI he vertit la sang d'un cor que ho demana, SI♭i s'escampa com el suc de magrana, SOLmparaules LAobscenes, conducta immo REmral. REm SI♭ SOLm→ LA→ REm x2 REmMai vaig abandonar els bars, SI♭mai tampoc la vida loca, SOLmno vam ser mai LAmolt bons cristians. REmDescans, si he de marxar, SI♭bufa fort el temps per la popa, SOLmvindrà un futur LAil·lusionant. REmTambé vos dic que pararé quan es trenquen les veles, SI♭que a mi no cal que em dediquen esqueles, SOLmi que qui vinga darre LAre... que reme, que reme. REmI ni una excusa, ni un somni incomplit, SI♭ni per dir, ni per fer. SOLmEn guerra LAhem viscut, REmi en pau marxarem. REmJo vos deixe ací un cadàver despullat, SI♭la mentira inconfessable i l'ansietat, SOLmles inco LAherències i els pe REmcats. REmI he vertit la sang d'un cor que ho demana, SI♭i s'escampa com el suc de magrana, SOLmparaules LAobscenes, conducta immo REmral.
Olor d'as
un beat de Premier. La veu dels
pintant me
Vos
sis anys morint per
consciència neta i actes que sí que són e
perquè el soroll dis
respecte per
Cançons
res de llepar-nos les
per què conviure amb l'odi quan aquí fora
plaers que por
I he corre
i he confós vida amb festa,
Ja pare, mireu ací el cadàver des
me'n vaig a la mun
I he après a ca
viure i oblidar els errors pas
i he per
i eixa llibertat fa olor a derro
Per
o a re
si som els millors dirigint la tro
He treballat amb la pressió del
amb la dicció i amb la paraula adient, és un esforç in
Sabent, des del principi, que estaria expo
i és que hi ha goig i benefici, eixe és el pe
I he perdut algunes amis
per tindre la banda que somia
ara tinc més temps, no hobbys més
em queda pendent una digna retira
Es tanca un cicle: victòri
la barca amarradeta, cançons podrint-se a la llibre
Vos deixe ací el cadàver despu
el nostre llegat, prim, la faena fe