Cançó pòstuma (Acords)

Sonava el boom, el clap, vibrava el carrer

Acords Acords
Zoo
zoo llepolies
zoo llepolies
Sonava el REmboom, el clap, vibrava el carrer.
Olor d'asSI♭falt, records,
un beat de Premier. La veu dels SOLmbarris,
pintant meLAtàfores als quadres,
REmrimant paisatges, musicant el verb.

Vos REmho conte:
sis anys morint per SI♭un projecte,
consciència neta i actes que sí que són eSOLmxemples,
perquè el soroll disLAtrau, i ací hem buscat silenci,
respecte per REmla gent que observa el temple.

Cançons REmrebels i consentides,
res de llepar-nos les SI♭velles ferides,
per què conviure amb l'odi quan aquí fora SOLmhi ha
plaers que porLAten nous punts de partida?

I he correREmgut i l'he cagada, era precís,
i he confós vida amb festa, SI♭i pasta amb paradís.
Ja pare, mireu ací el cadàver desSOLmpullat,
me'n vaig a la munLAtanya, el testament signat.

REm SI♭ SOLm→ LA→ REm x2

I he après a caREmllar,
viure i oblidar els errors pasREmsats,
i he perSI♭dut papers,
i eixa llibertat fa olor a derroREmta.
Per SOLmquè anava jo a LAdeixar-me portar,
o a reREmgalar res,
si som els millors dirigint la troREmpa?

He treballat amb la pressió del REmtemps,
amb la dicció i amb la paraula adient, és un esforç inREmtens.
Sabent, des del principi, que estaria expoREmsat,
i és que hi ha goig i benefici, eixe és el peREmcat.

I he perdut algunes amisREmtats
per tindre la banda que somiaREmva,
ara tinc més temps, no hobbys més REmcars,
em queda pendent una digna retiraREmda.
Es tanca un cicle: victòriREma,
la barca amarradeta, cançons podrint-se a la llibreREmta.
Vos deixe ací el cadàver despuREmllat,
el nostre llegat, prim, la faena feREmta.

REmJo vos deixe ací un cadàver despullat,
SI♭la mentira inconfessable i l'ansietat,
SOLmles incoLAherències i els peREmcats.

REmI he vertit la sang d'un cor que ho demana,
SI♭i s'escampa com el suc de magrana,
SOLmparaules LAobscenes, conducta immoREmral.

REm SI♭ SOLm→ LA→ REm x2

REmMai vaig abandonar els bars,
SI♭mai tampoc la vida loca,
SOLmno vam ser mai LAmolt bons cristians.

REmDescans, si he de marxar,
SI♭bufa fort el temps per la popa,
SOLmvindrà un futur LAil·lusionant.
REmTambé vos dic que pararé quan es trenquen les veles,
SI♭que a mi no cal que em dediquen esqueles,
SOLmi que qui vinga darreLAre... que reme, que reme.

REmI ni una excusa, ni un somni incomplit,
SI♭ni per dir, ni per fer.
SOLmEn guerra LAhem viscut,
REmi en pau marxarem.

REmJo vos deixe ací un cadàver despullat,
SI♭la mentira inconfessable i l'ansietat,
SOLmles incoLAherències i els peREmcats.

REmI he vertit la sang d'un cor que ho demana,
SI♭i s'escampa com el suc de magrana,
SOLmparaules LAobscenes, conducta immoREmral.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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