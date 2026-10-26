DOOn vas amb les banderes i FAavions
DOi tot el cercle de canons
SOL7que apuntes al meu poble?
DOOn vas amb la vergonya FAper galó,
DOi en el fusell, hi duus la por,
SOL7que apuntes al meu poble?
FAOn vas quan ja l'infant
DOno vol jugar
FAperquè el carrer
SOL7vessa de sang
DOi ets DO7tu qui l'omples?
FAOn vas quan ja l'infant
DOno pot mirar
FAni el blau del mar
SOL7ni aquell cel clar
DOi ets tu qui el robes?
DOOn vas amb les banderes?
FAOn vas amb avions?
DOOn vas? SOL7On vas?
DOOn vas amb els fusils?
FAOn vas amb canons?
DOOn vas? SOL7On vas?
FAOn vas quan ja l'infant
DOno vol jugar
FAperquè el carrer
SOL7vessa de sang
DOi ets DO7tu qui l'omples?
FAOn vas quan ja l'infant
DOno pot mirar
FAni el blau del mar
SOL7ni aquell cel clar
DOi ets tu qui el robes?
DOOn vas amb les banderes i FAavions
DOi tot el cercle de canons
SOL7que apuntes al meu poble?
DOOn vas amb la vergonya FAper galó,
DOi en el fusell, hi duus la por,
SOL7que apuntes al meu poble?
FAOn vas quan ja l'infant
DOno vol jugar
FAperquè el carrer
SOL7vessa de sang
DOi ets DO7tu qui l'omples?
FAOn vas quan ja l'infant
DOno pot mirar
FAni el blau del mar
SOL7ni aquell cel clar
DOi ets tu qui el robes?
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.