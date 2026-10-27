Cançons d'ofrena (Acords)

Era difícil suportar la pressió, les xarxes i el nou home projectant un superjò

Acords Acords
Zoo
RE#mEra difícil suportar la pressió, les xarxes i el nou home projectant un superjò,
RE#mautocrítica ferotge, fins que caiga sang al full, no té cabuda l'orgull en este viatge.
RE#mDeconstrucció, algunes coses fan por, abandonar-se al modus vivendi
RE#mde l'opressor, cedir, perdre les forces, sentir-se un traïdor, sumir-se en la concòrdia, oblidar-se del dolor. D'un grapat de llocs possibles, ell va caure en el millor, sa casa,
RE#mblau mar, blau cel i vida grisa.
RE#mTan fràgil la cuirassa que tapa a l'home nu i el vent remou la brasa, i el foc desfà l'iglú.
RE#mBaixen costera avall els fills de la agonia, les males companyies del futur...
RE#mCreuen el descampat i es tomben a la via sabent que on sobra realitat no hi cap el glamour.

Cançons d'ofrena, maten els DO#nervis i la pena,
SOL#mcom si no vaig LA#ma desfer el nuc.
Visc en RE#mel misteri DO#del poema,
SOL#mtot el que vam LA#mfer va ser per tu.

Maten RE#mels nervis DO#i la pena,
SOL#mcom si no vaig LA#ma desfer el nuc.
Visc en RE#mel misteri DO#del poema,
SOL#mtot el que vam LA#mfer va ser per tu.

RE#mTots sentim la pena. Qui no mossega, te berena.
RE#mSempre són diners, per això me n'ix la fera.
RE#mTreballar per estudiar i fer allò que sempre he somiat ha sigut una condemna.
RE#mTots volem ser amics, agafar informació, travessar, manipular…
RE#mAcí comença la traïció. A la leona le quité yo la melena.
RE#mLes llàgrimes que tira ja no causen sensació.
RE#mQuedant-me afònica, jo vull un món millor,
RE#maprendre de quan caus. La solució és l'acceptació.
RE#mBones persones regalant-vos el seu temps, done les gràcies i molt d'amor a totes elles,
RE#mque lluiten, que criden, que tenen poder,
RE#mque saps que ningú perd el dret d'aprendre.
RE#mSi no som per tots, qui em va a defendre?
RE#mSi no és per tu, qui em va a entendre?

Cançons d'ofrena, maten els DO#nervis i la pena,
SOL#mcom si no vaig LA#ma desfer el nuc.
Visc en RE#mel misteri DO#del poema,
SOL#mtot el que vam LA#mfer va ser per tu.

Maten RE#mels nervis DO#i la pena,
SOL#mcom si no vaig LA#ma desfer el nuc.
Visc en RE#mel misteri DO#del poema,
SOL#mtot el que vam LA#mfer va ser per tu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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