RE#mEra difícil suportar la pressió, les xarxes i el nou home projectant un superjò, RE#mautocrítica ferotge, fins que caiga sang al full, no té cabuda l'orgull en este viatge. RE#mDeconstrucció, algunes coses fan por, abandonar-se al modus vivendi RE#mde l'opressor, cedir, perdre les forces, sentir-se un traïdor, sumir-se en la concòrdia, oblidar-se del dolor. D'un grapat de llocs possibles, ell va caure en el millor, sa casa, RE#mblau mar, blau cel i vida grisa. RE#mTan fràgil la cuirassa que tapa a l'home nu i el vent remou la brasa, i el foc desfà l'iglú. RE#mBaixen costera avall els fills de la agonia, les males companyies del futur... RE#mCreuen el descampat i es tomben a la via sabent que on sobra realitat no hi cap el glamour.
Cançons d'ofrena, maten els DO#nervis i la pena, SOL#mcom si no vaig LA#ma desfer el nuc. Visc en RE#mel misteri DO#del poema, SOL#mtot el que vam LA#mfer va ser per tu.
Maten RE#mels nervis DO#i la pena, SOL#mcom si no vaig LA#ma desfer el nuc. Visc en RE#mel misteri DO#del poema, SOL#mtot el que vam LA#mfer va ser per tu.
RE#mTots sentim la pena. Qui no mossega, te berena. RE#mSempre són diners, per això me n'ix la fera. RE#mTreballar per estudiar i fer allò que sempre he somiat ha sigut una condemna. RE#mTots volem ser amics, agafar informació, travessar, manipular… RE#mAcí comença la traïció. A la leona le quité yo la melena. RE#mLes llàgrimes que tira ja no causen sensació. RE#mQuedant-me afònica, jo vull un món millor, RE#maprendre de quan caus. La solució és l'acceptació. RE#mBones persones regalant-vos el seu temps, done les gràcies i molt d'amor a totes elles, RE#mque lluiten, que criden, que tenen poder, RE#mque saps que ningú perd el dret d'aprendre. RE#mSi no som per tots, qui em va a defendre? RE#mSi no és per tu, qui em va a entendre?
Cançons d'ofrena, maten els DO#nervis i la pena, SOL#mcom si no vaig LA#ma desfer el nuc. Visc en RE#mel misteri DO#del poema, SOL#mtot el que vam LA#mfer va ser per tu.
Maten RE#mels nervis DO#i la pena, SOL#mcom si no vaig LA#ma desfer el nuc. Visc en RE#mel misteri DO#del poema, SOL#mtot el que vam LA#mfer va ser per tu.