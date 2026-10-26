MIHem recollit a poc a poc la vostra flama. DO#mNo deixarem enrere cap de les batalles. SIPer calar foc esperarem la tramuntana. LALluna d'enyorança. SILluna que ara canta.
MIPlens d'esperança, vam néixer inconformistes. DO#mSempre amb la lluita, sempre antifeixistes. SIHem perdut la por, un futur s'obre: LAno teniu presons per SItancar a tot un poble.
DO#mAmb el cor gelat a les entranyes, preníem el fil de les munSItanyes, érem tot un poble camiMInant.
DO#mRius de gent seguien la carena, guardava la nit la lluna SIplena i una cançó trista pels comMIpanys. Una cançó trista pels SIcompanys.
Sonen al LAvent cançons de MIllibertat, SIsón la resposta de tot DO#mun poble desLApert. Seguim tossudaMIment alçats, SIvenim a capgirar la història.
LANo deixarem de MIcaminar SIper la memòria dels que DO#mvan lluitar priLAmer, per les que arribaMIran demà, SItothom al carrer!
FA#mDO#mMISI x2 MIDO#mSILA→SI
MIDavant del fred hem calat foc a la bandera. DO#mContra el poder tenim armada la trinxera. SIVivim alhora als dos costats de la frontera. LAContra tots els ordres, SIla ferotge fera.
DO#mEls que ahir creuaven les muntanyes són els que ara creuen les oSInades, venuts a l'abisme de la MImar.
DO#mMentre hi hagi un gest, hi haurà esperança. Mentre hi hagi algú que obri la SIcasa. Un poble rebel llest pel comMIbat. Un poble rebel llest pel SIcombat.
Sonen al LAvent cançons de MIllibertat, SIsón la resposta de tot DO#mun poble desLApert. Seguim tossudaMIment alçats, SIvenim a capgirar la història.
LANo deixarem de MIcaminar SIper la memòria dels que DO#mvan lluitar priLAmer, per les que arribaMIran demà, SItothom al carrer!
FA#mSomos DO#mlos MIcaSIminos que tejieron vuestras huellas. FA#mSomos DO#mlos MIpoSIemas que guardasteis en el viento. FA#mNaciDO#mmos MIaSIbrazadas a repúblicas sin miedo, FA#ma DO#moMItoSIños de rojas primaveras. FA#mSomos el DO#mlaMItiSIdo que sembrasteis sobre la piel de heridas viejas FA#my el DO#mpreMIsenSIte que me disteis de futuro sin espera. FA#mSoDO#mmos MIel SIpueblo que camina.
MIDO#mFA#mSI x2
Sonen al LAvent cançons de MIllibertat, SIsón la resposta de tot DO#mun poble desLApert. Seguim tossudaMIment alçats, SIvenim a capgirar la història.
LANo deixarem de MIcaminar SIper la memòria dels que DO#mvan lluitar priLAmer, per les que arribaMIran demà, SItothom al carrer!