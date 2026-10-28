Cant de lluita (Acords)

Som en acte de protesta

Acords Acords
Roba Estesa
roba estesa desglac
roba estesa desglac
LAmSom en acte de MImprotesta.
LAmSom mans fredes vora el SOLfoc.
FASom la veu de la reDOvolta,
FAnetes de la por i el SOLdol.

DisfresREmsades d’utopiLAma,
emprenREmdrem lluny del LAmdolor
la reREmcerca de la viLAmda
a caLA#vall de la DOraó.

LAmSom en acte de proMImtesta.
LAmSom mans fredes vora el SOLfoc.
FASom la veu de la reDOvolta,
FAnetes de la por i el SOLdol.

CoinciREmdeixen les miLAmrades,
fixaREmdes en l’horitLAmzó.
Potser aREmvui farem victòLAmria,
potser enLA#terrarem el DOplor.

LAmSom en acte de proMImtesta.
LAmSom mans fredes vora el SOLfoc.
FASom la veu de la reDOvolta,
FAnetes de la por i el SOLdol.

Doncs ens REmmantindrem alLAmçades,
ja no ens REmveuran de geLAmnolls.
El sol REmmantindrà la LAmflama,
la lluLA#na encendrà pasDOsió.

REmSom en acte de proLAmtesta.
REmSom mans fredes vora el DOfoc.
LA#Som la veu de la reFAvolta,
LA#netes de la por i el DOdol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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