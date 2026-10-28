LAmSom en acte de MImprotesta.
LAmSom mans fredes vora el SOLfoc.
FASom la veu de la reDOvolta,
FAnetes de la por i el SOLdol.
DisfresREmsades d’utopiLAma,
emprenREmdrem lluny del LAmdolor
la reREmcerca de la viLAmda
a caLA#vall de la DOraó.
LAmSom en acte de proMImtesta.
LAmSom mans fredes vora el SOLfoc.
FASom la veu de la reDOvolta,
FAnetes de la por i el SOLdol.
CoinciREmdeixen les miLAmrades,
fixaREmdes en l’horitLAmzó.
Potser aREmvui farem victòLAmria,
potser enLA#terrarem el DOplor.
LAmSom en acte de proMImtesta.
LAmSom mans fredes vora el SOLfoc.
FASom la veu de la reDOvolta,
FAnetes de la por i el SOLdol.
Doncs ens REmmantindrem alLAmçades,
ja no ens REmveuran de geLAmnolls.
El sol REmmantindrà la LAmflama,
la lluLA#na encendrà pasDOsió.
REmSom en acte de proLAmtesta.
REmSom mans fredes vora el DOfoc.
LA#Som la veu de la reFAvolta,
LA#netes de la por i el DOdol.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.