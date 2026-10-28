A SOLmi, que em deixin tranquil·la, que jo el que vull és canREtar. A SOLmi, que em deixin de normes, de lleis, protocols i molletes de REpa, farta DOja de la taquilla inREversa, de gent que només SOLmira i no es queda a escoltar. DORESOL
DOQue ja m'ho deien a mi, que això de fer múSOLsica amb DOprou feiREnes et dona per SOLmenjar i t'inREflaràs a fer conDOcerts per quatre duros SOLmal pagats (i quatre birres), però que REno ens toquin el dret a exDOpressar-nos amb aquesta SOLllibertat. L'art ha de REser provocatiu i sense DOfiltres si pretén transSOLformar.
LAmSeguim lluiDOtant amb l'esperança enSOLtre les mans. No ens aDOturem per més REbarreres que hi hagi al SOLcamí. Som DOil·lusió, som reREbel·lia, som la MImllavor, som la memòria que no oREblida, DOsom un cant de resisREtència contra tota auSOLtoritat. LAmSom un cant de resisDOtència contra tota auSOLtoritat.
Y es que estoy SOLharta de caché, de contraoferta, de que no haya sobremesa y del gobierno de REEspaña, de SOLtortilla de patata sin cebolla, de tanto machito suelto y tanto guiri en REBarcelona. DOHarta ya de no ir de vacaciones, REde escuchar en la radio siempre SOLlas mismas canciones, DOharta de este sol que está REmatando las plantas de mi balSOLcón.
DOQue ja m'ho deien a mi, que això de fer múSOLsica amb DOprou feiREnes et dona per SOLmenjar i t'inREflaràs a fer conDOcerts per quatre duros SOLmal pagats (i quatre birres), però que REno ens toquin el dret a exDOpressar-nos amb aquesta SOLllibertat. L'art ha de REser provocatiu i sense DOfiltres si pretén transSOLformar.
LAmSeguim lluiDOtant amb l'esperança enSOLtre les mans. No ens aDOturem per més REbarreres que hi hagi al SOLcamí. Som DOil·lusió, som reREbel·lia, som la MImllavor, som la memòria que no oREblida, DOsom un cant de resisREtència contra tota auSOLtoritat. LAmSom un cant de resisDOtència contra tota auSOLtoritat.
LAmSeguim lluiDOtant amb l'esperança enSOLtre les mans. No ens aDOturem per més REbarreres que hi hagi al SOLcamí. Som DOil·lusió, som reREbel·lia, som la MImllavor, som la memòria que no oREblida, DOsom un cant de resisREtència contra tota auSOLtoritat. LAmSom un cant de resisDOtència contra tota auSOLtoritat.