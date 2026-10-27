SOL7Eixiu tots de DOcasa, que la festa SOL7bull, FAfeu dolços de DOnata i SOL7coques de DObrull, SOL7polimenteu DOfustes i SOL7emblanquineu DOmurs FAperquè Carles DOd'Àustria SOL7ha jurat els DOFurs.
SOL7Enrameu de DOmurta places i SOL7carrers, FAabastiu de DOpiules xaSOL7vals i xiDOquets, SOL7aclariu la DOgola amb SOL7vi i moscaDOtell, FAque no hi ha qui DOpare el SOL7pas dels mauDOlets.
SOL7Vine, PilaDOreta, que et pegue un sacSOL7só, els FApeixos en DOl'aigua i els SOL7amos al DOclot, SOL7i si no l'emDOpara el SOL7Nostre SeDOnyor, FAtallarem la DOcua a FeSOL7lip de BorDObó.
SOL7Si l'oratge es DOgira en mal dels mauSOL7lets, vinFAdran altres DOdies que SOL7bufe bon DOvent. SOL7Quan més curt ens DOlliguen, SOL7més perill tinDOdran. FAPasseu-me la DObota SOL7i seguiu toDOcant.