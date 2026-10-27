Cant dels maulets (Acords)

Eixiu tots de casa, que la festa bull

Acords Acords
Al Tall
al tall quan el mal ve d almansa
al tall quan el mal ve d almansa
SOL7Eixiu tots de DOcasa, que la festa SOL7bull,
FAfeu dolços de DOnata i SOL7coques de DObrull,
SOL7polimenteu DOfustes i SOL7emblanquineu DOmurs
FAperquè Carles DOd'Àustria SOL7ha jurat els DOFurs.

SOL7Enrameu de DOmurta places i SOL7carrers,
FAabastiu de DOpiules xaSOL7vals i xiDOquets,
SOL7aclariu la DOgola amb SOL7vi i moscaDOtell,
FAque no hi ha qui DOpare el SOL7pas dels mauDOlets.

SOL7Vine, PilaDOreta, que et pegue un sacSOL7só,
els FApeixos en DOl'aigua i els SOL7amos al DOclot,
SOL7i si no l'emDOpara el SOL7Nostre SeDOnyor,
FAtallarem la DOcua a FeSOL7lip de BorDObó.

SOL7Si l'oratge es DOgira en mal dels mauSOL7lets,
vinFAdran altres DOdies que SOL7bufe bon DOvent.
SOL7Quan més curt ens DOlliguen, SOL7més perill tinDOdran.
FAPasseu-me la DObota SOL7i seguiu toDOcant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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