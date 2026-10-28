Canta (Acords)

Travessam es caliu caminant

Acords Acords
Antònia Font
antonia font a russia
antonia font a russia
SOLTravessam REes caliu SOLcaminant, REmaj7
SOLexistim REperquè el món MImés davall, LA
SOLja tenim REes millors SOLelefants, REmaj7
SOLresistim REperquè som MImde metall. LA

SOLDesvestit, REarrabassa't, SOLs'amistat REmaj7
SOLses actrius REqualque pic MImhan cantat. LA

RECanta, triple LAsalt immortal,
SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica.
RECanta, vull senLAtir respirar
SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica.
RECanta, triple LAsalt immortal,
SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica.
RECanta, vull senLAtir respirar
SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica.

SOLTravessam REes caliu SOLcaminant, REmaj7
SOLexistim REperquè el món MImés davall, LA
SOLja tenim REes millors SOLelefants, REmaj7
SOLresistim REperquè som MImde metall. LA

RECanta, triple LAsalt immortal,
SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica.
RECanta, vull senLAtir respirar
SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica.
RECanta, triple LAsalt immortal,
SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica.
RECanta, vull senLAtir respirar
SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica.
RECanta, triple LAsalt immortal,
SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica.
RECanta, vull senLAtir respirar
SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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