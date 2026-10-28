RECanta, triple LAsalt immortal, SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica. RECanta, vull senLAtir respirar SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica. RECanta, triple LAsalt immortal, SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica. RECanta, vull senLAtir respirar SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica.
SOLTravessam REes caliu SOLcaminant, REmaj7 SOLexistim REperquè el món MImés davall, LA SOLja tenim REes millors SOLelefants, REmaj7 SOLresistim REperquè som MImde metall. LA
RECanta, triple LAsalt immortal, SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica. RECanta, vull senLAtir respirar SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica. RECanta, triple LAsalt immortal, SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica. RECanta, vull senLAtir respirar SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica. RECanta, triple LAsalt immortal, SImvull que soni sa SOLfauna seLAlènica. RECanta, vull senLAtir respirar SIms'Amazònia i ses SOLflautes d'ALAmèrica.